Vueling proposa un ERTO per a 4.000 treballadors

L'aerolínia Vueling va comunicar la passada nit als sindicats, "seguint el procediment oficial", la seva intenció de començar a negociar en els propers dies un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ERTO ETOP) per fer front als efectes de la pandèmia de l'coronavirus.







La mesura podria afectar tota la plantilla, formada per unes 4.000 persones. Actualment tota la plantilla de l'aerolínia està en ERTO per força major.





La companyia assegura que si es mantenen els ERTO per força major, la carta queda sense efecte i no caldria seure amb els sindicats a negociar un nou expedient.





L'aerolínia segueix així la línia empresa aquesta setmana per altres companyies aèries com Iberia i Air Europa, que també han anunciat mesures similars a l'anunciada per la companyia de baix cost d'IAG com a alternativa a que no puguin acollir-se a el nou esquema de ERTO que ultima el Govern.





Aquest dilluns Iberia va traslladar als sindicats la seva intenció de començar a negociar un expedient de regulació temporal d'ocupació per a uns 5.000 empleats "per causes organitzatives i de producció" davant la possibilitat que les converses entre el Govern i els agents socials no donen com a resultat una pròrroga dels ERTO de força major per al sector aeri.





Segons va justificar l'aerolínia, la incertesa sobre aquesta pròrroga i les seves condicions, així com l'alentiment de la recuperació dels viatges, han motivat la seva decisió d'iniciar negociacions amb els seus sindicats per aplicar un ERTE per causes organitzatives i productives. La companyia ha destacat que aquest instrument és necessari per poder seguir ajustant els seus recursos a la capacitat real i per protegir l'ocupació.





L'aerolínia ha explicat que continua en nivells de capacitat entre un 30% i un 35% inferiors a 2019, any previ a la pandèmia, a causa, principalment, a les restriccions a l'turisme amb els Estats Units, Amèrica Llatina, Japó i Xina.





Tot just dos dies després va ser l'empresa de turisme Globalia la que va anunciar el segon ERTO al sector, que afectaria uns 9.000 treballadors davant la possibilitat que les converses entre el Govern i els agents socials no donen com a resultat una pròrroga dels ERTEs de força major a l'almenys durant aquest any.





La previsió de caiguda de la demanda a la propera temporada tardor-hivern van fer a la companyia turística anticipar-se a una possible situació que podria danyar molt als comptes de l'empresa, ja de per si molt afectades a causa de la caiguda de demanda en l'últim any pel coronavirus.





De moment, el Govern ha proposat als agents socials estendre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 31 de gener i ha vinculat les exempcions a accions formatives dels treballadors afectats.