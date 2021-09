El ministre Marlaska al Congrés / @EP





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desmentit aquest divendres la versió de l'advocat de l'expresident català Carles Puigdemont sobre que hi havia policies espanyols quan ahir a la nit va ser detingut a la seva arribada a Sardenya. "No hi havia cap autoritat espanyola, és una actuació de les autoritats italianes en compliment d'unes obligacions internacionals", ha assenyalat.







En resposta a la premsa a Valladolid, on s'ha celebrat el Dia de la Policia Nacional, Grande-Marlaska ha reconegut que va agafar per sorpresa la notícia de la detenció de l'expresident de la Generalitat, que residia a l'estranger des 2017 i que estava reclamat pel Tribunal Suprem.





"Quan hi ha una ordre europea de detenció contra qualsevol persona, es pot materialitzar en qualsevol moment. Vaig tenir coneixement, com el conjunt d'autoritats espanyoles, una vegada que les autoritats italianes comuniquen oficialment", ha assenyalat.





TAULA DE DIÀLEG AMB ERC





Sobre si l'arrest i la possible extradició afecten la taula de diàleg amb el Govern que presideix Pere Aragonès, d'ERC, el ministre ha respost que el que toca és "deixar a les autoritats italianes que resolguin".





"La Unió Europea som Estats de dret amb divisió de poders i el que tots hem és respectar a el conjunt de poders judicials de tots els països de la Unió Europea", ha comentat. "Cadascú té les seves competències i ens fa a tots més forts", ha dit sobre la divisió de poders.





A més, ha demanat "respecte a les resolucions". "Les democràcies sòlides, com l'espanyola, són molt forts perquè som conscients que l'Estat de dret funciona. La divisió de poders i cada poder de l'estat actua dins el marc de competències", ha emfatitzat.





El titular d'Interior ha dit en dues ocasions que en l'arrest a l'aeroport italià no va participar "cap efectiu de la Policia Nacional" ni tampoc altres "autoritats espanyoles".





Responia així a Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, que ha assegurat aquest divendres que en la detenció a Sardenya de l'expresident de la Generalitat eren presents dos agents de la Policia Nacional.





Segons explicava aquest matí en una entrevista a la Cadena Ser, i ha confirmat a Europa Press, "hi havia policies espanyols entre els que van detenir Puigdemont". En aquest sentit, ha afegit que "no hi havia control de fronteres sinó que es van dirigir directament a ell per arrestar".