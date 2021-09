Què va causar la destrucció de Sodoma?

La ciutat de Sodoma / @EP





Mentre els habitants d'una antiga ciutat de l'Orient, coneguda a través de relats bíblics com Sodoma, ara anomenada Tall el-Hammam realitzaven les seves activitats diàries un dia fa uns 3.600 anys, no tenien idea que una roca espacial gelada invisible s'acostava a ells a una velocitat d'aproximadament 38.000 milles per hora (61.000 km / h).







La roca va explotar en una gran bola de foc a uns 4 quilòmetres sobre terra. L'explosió va ser unes 1.000 vegades més potent que la bomba atòmica d'Hiroshima. Els sorpresos habitants de la ciutat que la van mirar van quedar encegats a l'instant. La temperatura de l'aire es va elevar ràpidament per sobre dels 2000 graus Celsius. La roba i la fusta van esclatar immediatament en flames. Les espases, llances, tova i ceràmica van començar a fondre. Gairebé immediatament, tota la ciutat es va incendiar.





Uns segons més tard, una ona de xoc massiva es va estavellar contra la ciutat. Movent-se a unes 1.200 km / h, era més poderós que el pitjor tornado mai registrat. Els vents mortals van assotar la ciutat, demolint tots els edificis. Van tallar els 12 metres superiors de l'palau de 4 pisos i van llançar la runa regirats a la següent vall. Cap de les 8.000 persones o animals dins de la ciutat va sobreviure.





Aproximadament un minut després, a 22 quilòmetres a l'oest de Tall el-Hammam, els vents de l'explosió van colpejar Jericó. Els murs de la ciutat bíblica es van esfondrar i la ciutat es va cremar fins als fonaments.





El relat sobre la destrucció de Sodoma i Gomorra apareix en el llibre de l'Gènesi de la bíblia, allí es descriu que déu va fer caure un temporal de foc i sofre sobre aquests pobles com a càstig pels pecats dels seus habitants. Després de la ira divina, aquestes dues ciutats a la vora d'el Mar Mort van quedar destruïdes.





Com se sap que tot això va succeir realment a prop de la mar Morta a Jordània fa mil·lennis?





Obtenir respostes va requerir gairebé 15 anys de minucioses excavacions per part de centenars de persones. També va involucrar anàlisis detallades de material excavat per més de dues dotzenes de científics dels EE. UU., Canadà i la República Txeca. Quan el grup finalment va publicar l'evidència recentment a la revista Scientific Reports, els 21 coautors incloïen arqueòlegs, geòlegs, geoquímics, geomorfOlegs, mineralogistes, paleobotànics, Sedimentòlegs, experts en impacte còsmic i mèdics.





Fa anys, quan els arqueòlegs van observar les excavacions de la ciutat en ruïnes, van poder veure una capa desordenada fosca d'aproximadament 1,5 metres de carbó, cendra, tova fos i ceràmica fosa. "Era obvi que una intensa tempesta de foc havia destruït aquesta ciutat fa molt de temps -va explicar Christopher R. Moore, arqueòleg i director de Projectes Especials de el Programa d'Investigació Arqueològica de el Riu Savannah i de l'Institut d'Arqueologia i Antropologia de Carolina de Sud, Universitat de Carolina de Sud. Aquesta banda fosca va passar a cridar-se la capa de destrucció.







"Ningú estava exactament segur del que havia passat, però aquesta capa no va ser causada per un volcà, un terratrèmol o una guerra. Cap d'ells és capaç de fondre metall, tova i ceràmica ", va assegurar l'estudi.





Per esbrinar què podria haver-ho fet, el grup va usar la calculadora d'impacte en línia per modelar escenaris que s'ajusten a l'evidència i estimar els molts detalls d'un esdeveniment d'impacte còsmic, basant-se en esdeveniments d'impacte coneguts i detonacions nuclears.





Sembla que el culpable de la destrucció de Tall el-Hammam va ser un petit asteroide similar a què va fer caure 80 milions d'arbres a Tunguska, Rússia el 1908. Hauria estat una versió molt més petita de la roca gegant que va empènyer als dinosaures a l'extinció fa 65 milions. "Probablement teníem un culpable -va afirmar Moore-. Ara necessitàvem proves del que va succeir aquell dia a Tall al-Hammam ".







La investigació va revelar una varietat d'evidències notablement àmplia. Al lloc, hi ha grans de sorra finament fracturats anomenats quars impactat que només es formen a més de 300 tones per cada 2,5 centímetres quadrats de pressió, el que equival a 5 gigapascales.





La capa de destrucció també conté diminuts diamonoides que són tan durs com els diamants. Cada un és més petit que un virus de la grip. Sembla que la fusta i les plantes de la zona es van convertir instantàniament en aquest material similar a el diamant per les altes pressions i temperatures de la bola de foc. Els experiments amb forns de laboratori van mostrar que la ceràmica burbujeada i els maons de fang a Tall al-Hammam es van liquar a temperatures superiors als 1.500 graus centígrads. Això és prou calenta com per fondre un automòbil en qüestió de minuts.





La capa de destrucció també conté petites boles de material fos més petites que les partícules de pols en l'aire. Trucades esférulas, estan fetes de ferro vaporitzat i sorra que es va fondre a aproximadament 1590 C. A més, les superfícies de la ceràmica i el vidre fos estan esquitxades de petits grans metàl·lics fosos, inclòs el iridi amb un punt de fusió de 2.466 C, platí que es fon a 1.768 C i silicat de zirconi a 1.540 C.





En conjunt, tota aquesta evidència mostra que les temperatures a la ciutat van augmentar més que les dels volcans, la guerra i els incendis normals de la ciutat. L'únic procés natural que va quedar va ser un impacte còsmic. La mateixa evidència es troba en llocs d'impacte coneguts, com Tunguska i el cràter Chicxulub, creat per l'asteroide que va provocar l'extinció dels dinosaures.





Un enigma restant és per què la ciutat i més de 100 assentaments d'altres àrees van ser abandonades durant diversos segles després d'aquesta devastació. És possible que els alts nivells de sal dipositats durant l'esdeveniment d'impacte fessin impossible el cultiu.





"Encara no estem segurs, però creiem que l'explosió va poder haver vaporitzat o esquitxat nivells tòxics d'aigua salada de la mar Morta en tota la vall. Sense cultius, ningú podria viure allà fins per 600 anys, fins que les mínimes precipitacions en aquest clima desèrtic rentessin la sal dels camps ", van concloure els investigadors.







Un altre argument que estudia l'equip multidisciplinari és que és possible que una descripció oral de la destrucció de la ciutat s'hagi transmès durant generacions fins que es va registrar com la història de la Sodoma bíblica. La Bíblia descriu la devastació d'un centre urbà prop de el Mar Mort: pedres i foc van caure de el cel, més d'una ciutat va ser destruïda, un dens fum es va elevar dels incendis i els habitants de la ciutat van morir.





"La destrucció de Tall el-Hammam pot ser la segona destrucció més antiga d'un assentament humà per un esdeveniment d'impacte còsmic, després del llogaret d'Abu Hureyra a Síria fa uns 12.800 anys. És important destacar que pot ser el primer registre escrit d'un esdeveniment tan catastròfic ", va afirmar un dels autors de l'estudi.