El Covid-19 es convertirà en un refredat comú, segons els experts

i

@EP





Molts experts han ofert les seves opinions al llarg d'aquests mesos sobre la pandèmia del coronavirus. Ara ha estat el torn de la creadora de la vacuna d'AstraZeneca, Sarah Gilbert, que ha explicat que no hi ha res que porti a pensar que el Covid-19 serà més virulent en un futur, sinó tot el contrari. "Normalment els virus es tornen menys virulents mentre circulen més fàcilment", ha dit. D'aquesta manera, pensa que amb el pas dels mesos es convertirà en un refredat comú.





En aquesta línia, John Bell, professor de medicina de la Universitat d'Oxford, va declarar a Times Radio que el Regne Unit haurà superat "el pitjor" quan arribi la primavera. Pensa que per llavors les coses han d'estar bé perquè ara mateix "si un mira les morts per Covid-19, tendeixen a ser persones molt ancianes, i no està totalment clar que fos Covid la causa de totes aquestes morts".





Les últimes xifres diàries de Regne Unit indicaven més de 34.000 contagis i 166 morts en un sol dia. Però Bell insisteix que no s'ha de sentir "pànic" perquè quan passi l'hivern les coses "estaran bé".





Així ho defensa també un estudi publicat a la revista Science Advance liderat per la Universitat de Pennsilvània. Considera que el Covid-19, tal com prediu la creadora de la vacuna d'AstraZeneca, podria comportar-se com altres coronavirus que causen el refredat.





Si això fos així, el Covid-19 afectaria només a nens petits que encara no han rebut la vacuna o no s'han exposat prèviament al virus. Com a norma general, aquests nens passen la malaltia de forma lleu, de manera que la gravetat de la malaltia i la preocupació per contraure-la disminuirien.





La conclusió de tots ells, d'altra banda, és que l'actual Covid-19 passarà a ser una malaltia endèmica que aparegui per temporades però amb menor gravetat que ara.