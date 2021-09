Alemanya celebra aquest diumenge les eleccions que posaran fi a l'era Merkel

@EP





Uns 60,4 milions de ciutadans alemanys estan convocats aquest diumenge 26 de setembre per votar en unes eleccions que posaran fi a l'era Merkel, que ha durat 16 anys. Aquesta serà la primera vegada en 72 anys (si no es tenen en compte les generals de 1949), en què la persona que ocupa la Cancelleria no és un dels aspirants.





Però el problema en realitat és que aproximadament tres milions de persones, majoritàriament joves, podran votar però entre els candidats no hi haurà el que ha estat el cap de govern des que els arriba la memòria; Angela Merkel està al poder des de 2006.





Amb això, els sondejos indiquen com a guanyador al Partit Socialdemòcrata, el principal mandatari del qual és Olaf Scholz. Malgrat això, a Alemanya asseguren que el govern es formarà després que els partits polítics pactin entre ells, ja que el seu sistema electoral està creat de tal manera que dificulta que els partits guanyin amb majories absolutes.





En referència a això, el politòleg Wolfgang Merkel ha declarat per al diari Süddeutsche Zeitung que "la situació és cada vegada menys clara per al votant". I és que amb Angela Merkel al poder s'ha creat una política en la qual els votants fiquen els seus sobres a l'urna sense saber quin tipus de govern estan votant realment.





Com dèiem, està fet perquè els partits no governin en solitari sinó que hagin de crear aliances. I això és el que s'espera que passi tant si surt vencedor el Partit Socialdemòcrata com si ho fa el Democristià, que és l'altre principal candidat.