José Luis Ábalos revela que la seva dona està malalta

L'expolític del PSOE, José Luis Ábalos, ha intentant sempre mantenir la seva vida personal en privat. Per això ha sorprès tant que hi hagi confessat que la seva dona està malalta.





És cert que es coneixen algunes dades sobre ell, com que té cinc fills o que s'ha casat en tres ocasions. Però l'exministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana no ha volgut donar dades sobre la seva vida. Però ara ha explicat que Carolina Perles Miñana, la seva actual parella i mare dels seus dos fills petits, té una malaltia que, encara que no ho ha dit, podria ser càncer.





A Ábalos li van preguntar quan va ser l'última vegada que havia plorat i si havia estat per motius polítics o per coses de la seva vida personal. Segons Infolibre, la resposta va ser: "Per política, no. A mi em costa molt plorar. L'última vegada va ser per una cosa personal, el dia que ens van donar els resultats de la biòpsia de Carolina. Van ser males notícies. Aquesta va ser l'última vegada que vaig plorar ".





Perles té 45 anys i és funcionària en excedència de la Policia Municipal de València. Quan Ábalos era regidor del PSOE, en 2008, ella va aprovar les oposicions a la Comunitat Valenciana. Dos mesos més tard van contreure matrimoni.