Unidas Podemos prepararà per a l'octubre la seva llei per despenalitzar l'ús del cànnabis

@EP





Unidas Podemos va anunciar aquest divendres que quan comenci octubre hauran acabat de preparar la seva llei per regular l'ús del cànnabis entre adults. Amb això volen despenalitzar el cultiu d'aquesta planta i també la seva tinença per a ús personal.





Així ho va dir en roda de premsa Lucía Muñoz Dalda, la portaveu del grup confederal en la Comissió Mixta per a l'Estudi del problema de les Drogues, qui segons ha explicat, volen "dotar de seguretat jurídica a una realitat ja existent".





A més, la portaveu va comunicar que estaran oberts a propostes d'altres partits, de manera que el text quedarà a disposició de la resta de polítics perquè el llegeixin i incorporin aportacions.





Gràcies a això i als canvis en altres partits, des d'Unidas Podemos pensen que la llei té opcions de tirar endavant. Com a exemple hi ha el fet que el PSOE estigui disposat a aprovar "un marc legal per a l'ús de cànnabis medicinal a través del Sistema Nacional de Salut i amb prescripció mèdica".





Això no és el que pretenen des d'Unidas Podemos, partit que va més enllà i vol despenalitzar el cultiu i tinença a nivell personal i col·lectiu de cànnabis, no solament amb motius mèdics sinó com una cosa general. Però des de la formació preparen de la mateixa manera una llei que consideren té opcions de ser aprovada.