El PSOE assegura que l'arrest de Puigdemont afecta només a l'àmbit judicial

@EP





El portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez, ha recalcat que la detenció de l'expresident català Carles Puigdemont a Sardenya (Itàlia) aquest divendres afecta només a l'àmbit judicial i l'ha desvinculat de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2022.





En una entrevista amb el programa 'Parlament' de RNE, recollida per Europa Press, Gómez ha respost així quan li han preguntat si l'arrest de Puigdemont complicarà la negociació amb ERC dels comptes públics.





"La detenció de Puigdemont afecta exclusivament l'àmbit judicial", ha assenyalat el dirigent socialista, que ha deslligat aquest arrest dels Pressupostos. "Desvinculem una realitat de l'altra", ha insistit Gómez, qui s'ha mostrat "optimista" amb l'avanç de les negociacions.





El portaveu socialista ha subratllat que les converses iniciades aquesta setmana pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, amb els grups al Congrés per temptejar possibles suports als Pressupostos són "molt positives", singularment amb aquells partits que estan "preocupats" per posar en marxa mesures d'impacte positiu per al país.





Aquesta ronda de reunions amb els grups parlamentaris continuaran la setmana que ve al Congrés, on Bolaños té previst veure amb els partits que integren el Grup Mixt (la CUP, UPN, CC, NC, Fòrum Astúries, Terol Existeix i PRC) i amb els portaveus dels dos partits que integren el Govern, és a dir, amb el PSOE i Unidas Podemos.





TÉ "BONES SENSACIONS"



Però, d'entrada, el portaveu socialista ha dit que en el seu partit tenen "bones sensacions" malgrat que són conscients que "hi ha molt per fer, molt a treballar i molt per polir". "Però confiem en la responsabilitat de la resta de grups per vertebrar uns bons pressupostos que impactin positivament en la ciutadania", ha manifestat.





En el cas d'ERC, el portaveu, Gabriel Rufián, ja va advertir al PSOE que no donés per fet el seu suport als PGE perquè el vot del seu partit "se sua", Gómez ha continuat amb el símil esportiu i ha respost: "Anem a veure qui corre més, qui té més cama i a veure qui sua més o menys ".





En tot cas, Gómez entén que aquestes paraules de Rufián parteixen del procés de negociació pressupostari en el que és "normal", segons ha dit, que els grups "marquin posició". "L'important aquí serà el resultat final i, en aquest sentit tenim, bones sensacions", ha postil·lat.





Preguntat sobre si el Govern central ja descarta el suport de Ciutadans als comptes públics, Gómez ha respost que el que "s'autodescarta" és el partit d'Inés Arrimadas, "que ha decidit" no participar en el que és bo per a Espanya".





El dirigent del PSOE ha lamentat que a Cs ja hagin dit que 'no' a uns pressupostos que ni tan sols coneixen i que encara no ha aterrat al Congrés. "Pensàvem que Cs anava a tornar al camí de la utilitat, però sembla que segueixen en aquesta línia de confrontació que els ha portat a tenir una representació limitada al Congrés i al Senat", ha assenyalat.