PNB i EH Bildu veuen "motivació política" en la detenció de Puigdemont

@EP





PNB i EH Bildu han considerat que s'ha donat "motivació política" en la detenció de l'expresident català Carles Puigdemont.





En una tertúlia a Ràdio Euskadi, recollida per Europa Press, els parlamentaris bascos s'han referit així a la detenció i posterior posada en llibertat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Sardenya per les autoritats italianes per l'ordre de recerca i captura del Tribunal Suprem.





En aquest sentit, la parlamentària del PNB Leixuri Arrizabalaga ha destacat que, des que es va conèixer la detenció de l'expresident, la formació jeltzale va reclamar la seva posada en llibertat i ha considerat que, "més enllà de qüestions jurídiques", el que va passar és un fet " polític conseqüència d'un problema polític".





"Sempre hem denunciat que aquesta no és la via adequada per donar solució al conflicte de Catalunya. Els problemes polítics requereixen de solucions polítiques democràtiques i no judicials. Catalunya necessita diàleg i la detenció de Puigdemont no ajuda", ha reiterat.





D'altra banda, ha confiat que la detenció "no s'utilitzi com a excusa o obstacle" perquè els dos governs entaulin converses a la taula de diàleg. "Hi havia un marc que semblava que s'estava establint i aquest és el camí a seguir", ha defensat.





Finalment, ha considerat que la independència del poder judicial "es pressuposa" però hi ha actuacions que "donen lloc al dubte". "El jutge Llarena torna a insistir i creiem que darrere d'això hi ha una motivació política i no jurídica. I és clar", ha denunciat.





EH BILDU



Des EH Bildu, el parlamentari Mikel Otero ha mostrat la seva alegria per la posada en llibertat de Puigdemont i ha traslladat el seu suport i solidaritat "als represaliats polítics del conflicte català, que són víctimes d'una persecució injusta, trasbalsada, absurda i ridícula que soscava més el sistema judicial espanyol".





Després de considerar que l'Estat espanyol ha mentit, ha incidit que la comunicació interna dels poders de l'Estat "queda en evidència". "Són diversos els països que diuen que aquesta persecució no té cap sentit. És moment de la política i aquesta insistència del 'tots a les presó' que impulsen alguns mitjans i partits no té gaire sentit", ha argumentat.





D'aquesta manera, ha defensat que s'està davant "un conflicte territorial de naturalesa política que requereix diàleg i solucions polítiques". D'altra banda, ha considerat que "qui pensi que hi ha separació de poders efectiva a l'Estat espanyol, somia". "Hi ha hagut una constant politització de l'aparell judicial i una judicialització constant dels problemes polítics", ha reprovat.