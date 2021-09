Juan Echanove protagonitza la versió teatral de "La fiesta del chivo" de Vargas Llosa (Poliorama)

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





Hi ha personatges històrics el major error dels quals va estar en haver nascut en el lloc i el moment equivocats. Per la seva inabastable ambició i la seva personalitat sàtrapa el generalíssim Rafael Leónidas Trujillo Molina sembla un personatge molt més apropiat dels pagaments de Gengis Khan i de l'edat mitjana, quan els senyors de forca i ganivet tenien a les seves mans les vides i hisendes dels seus súbdits i exercien amb plena discrecionalitat el dret de cuixa. Però la seva vida va discórrer en ple segle XX, i encara que la passada centúria va ser generosa en individus perversos i genocides, el cas de Trujillo va ser excepcional. Home d'acusada intel·ligència natural, treballador i disciplinat, va saber posar sota la seva fèrula un país massa petit per a ell, República Dominicana, que va governar amb mà de ferro per si o per persones interposades durant més de trenta anys fins que gents del seu propi entorn, fartes de la seva crueltat, van decidir acabar amb la seva vida. Posseïdor d'una insaciable voracitat sexual, em temo que va ser capaç de superar al mateix Dennis Rodman, qui afirma haver estat amb més de 2.000 dones.





Encara que Trujillo ha estat estudiat per nombrosos autors, va ser un novel·lista, Mario Vargas Llosa, qui millor ho ha retratat i ho va fer amb una novel·la, "La fiesta del chivo", convertida després en pel·lícula i més tard adaptada per al teatre per Natalio Grueso. L'escriptor d'origen peruà fabula sobre la pèrdua que un personatge de règim, el senador Cabral, hauria patit en el favor del tirà i en la maniobra que accepta realitzar per recuperar-lo oferint-li desflorar a la seva pròpia filla, adolescent de catorze anys. Una situació imaginada, però no molt allunyada de la realitat i, sobretot, representativa de la podridura que envolta el poder absolut i de la capacitat que aquest té de corrompre a tots els que l'envolten.





Juan Echanove s'encarna en la versió teatral la figura del decrèpit generalíssim que, en la seva bogeria megalomaníaca, es considera a si mateix l'home indispensable per a la supervivència del seu propi país (va ser capaç de cometre el genocidi de prop de 15.000 haitians, suposadament considerats perillosos) i que va acaparar al llarg de la seva vida milers d'honors, recompenses i distincions (va fer canviar el nom històric de la capital, Santo Domingo, pel de Ciutat Trujillo) sense que mai hagués estat capaç d'advertir el ridícul en què incorria. Echanove ha captat molt bé aquests trets patològics i aconsegueix una interpretació que és inquietantment creïble, encara en la desraó del tirà. Gabriel Garbisu, per la seva banda, ha de doblegar-se en dues etapes cronològiques del senador preterit: en el moment de la seva defenestració i en la seva ancianitat, de la mateixa manera que Lucía Quintana ha de ser la víctima adolescent i la filla que no ha pogut oblidar la instrumentació que va ser objecte pel seu propi pare, resultant certament més adequada en aquest segon paper.





La encertada combinació dels elements escènics amb les imatges, de vegades merament suggerents, que es projecten sobre una pantalla per subratllar cadascuna de les ubicacions i contextos ambientals, fa que la translació teatral de "La fiesta del chivo", dirigida per Carlos Saura, sigui adequada i celebrada per un públic que aplaudeix amb entusiasme a tots els components de la companyia.