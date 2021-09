Colau reclama un dispositiu "preventiu" perquè no es repeteixi el botellón a plaça Espanya

@EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dissabte a Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra que preparin un dispositiu policial de caràcter "preventiu" perquè no es repeteixi el botellot d'aquesta matinada a la plaça Espanya i que s'ha saldat amb 43 ferits i una vintena de detinguts.





"El que ha passat aquí és inacceptable, absolutament inacceptable, i que no té res a veure amb l'incivisme, sinó que hi ha hagut un problema de vandalisme, d'ordre públic i que no s'ha de repetir", ha afirmat en declaracions als mitjans a l'avinguda Maria Cristina.





Ha remarcat que en aquesta segona nit de festes de la Mercè s'ha donat un "salt d'escala numèric" pels 40.000 assistents al botellot --en comparació amb els 15.000 que hi va haver dijous a la nit--, tot i que ha rebutjat que la aglomeració estigués relacionada amb les activitats programades pel consistori.