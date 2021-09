Joan Zamora: "La sordesa afecta moltes més persones de les que la gent creu i cada vegada són més joves"

Tal com us explicàvem aquest dissabte a la entrevista a Silvia Lazausa, durant la setmana del 20 al 26 de setembre s'ha celebrat la Setmana Internacional de les Persones Sordes, que finalitza aquest diumenge amb el Dia Internacional de la Sordera. Segons l'Informe Mundial de l'Audició de l'OMS d'aquest 2021, s'estima que l'any 2050 hi haurà 700 milions de persones amb problemes greus d'audició.





Amb motiu d'aquesta setmana i per conèixer més detalls sobre aquest tema, des de Catalunyapress hem parlat amb el president de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya, Joan Zamora. Durant l'entrevista, entre altres coses, ens ha explicat quina és la situació que viuen avui dia les persones amb problemes auditius al nostre país, com han millorat la tecnologia i la societat per incloure-les i ajudar-les a tenir una vida més fàcil o com es pot evitar arribar a les males xifres que preveu l'OMS.







Pregunta: Quantes persones amb problemes auditius hi ha a Espanya aproximadament?



És difícil quantificar-les perquè no hi ha una estadística oficial actualitzada per part de la INE, però l'OMS calcula que el 5% de la població mundial té pèrdua auditiva severa o profunda, el que significa ni més ni menys que més de 2 milions 300 mil persones; la majoria de les quals no neixen sordes. Només l'1% de la població que té pèrdua auditiva té entre 0 i 14 anys. La majoria perden el sentit a mesura que van envellint. El problema és que ara s'està observant una tendència en què la mitjana d'edat va baixant i persones de mitjana edat o fins i tot joves es queden sords quan antigament solament perdien el sentit les persones de més de 65 anys.





Què ha millorat en la societat pel que fa a les persones sordes?

La societat en general ha decidit ser més inclusiva, de manera que aposta per les persones sordes i donar-los educació. Primer es va començar per educar-les en col·legis especials i ara en la majoria de casos van a escola ordinària, treballant perquè la comunicació sigui accessible pas a pas. A poc a poc es va perdent el concepte de persones "sordmudes". Les persones sordes no són mudes. No tenen cap problema a les cordes vocals. Algunes usen llengua de signes, altres es comuniquen oralment i en tots dos casos cal respectar la seva elecció comunicativa, sense tenir estereotips preconcebuts.





De quina manera ha avançat la tecnologia d'uns anys enrere fins ara?

Fa 100 anys una persona era sorda o perdia la seva audició i no hi havia una altra. Però a l'igual que van aparèixer les ulleres per a les persones amb problemes de visió, des de fa ja anys hi ha audiòfons i implants auditius per pal·liar aquesta pèrdua i poder tornar a escoltar i entendre. L'implant coclear és una tecnologia que ha revolucionat el món de la deficiència auditiva severa i profunda neurosensorial. A més els coneixements en els últims anys han avançat, millorant el so i la intenligibilidad de la parla i s'ha miniaturitzat convertint aquests dispositius en cada vegada més petits, de manera que sovint ni es veuen sota els cabells.





Actualment a Espanya es realitza un cribratge neonatal auditiu a tots els nens a l'hospital, aconseguint una detecció precoç que, al tractar-la a temps, aconsegueix que els nens vagin a escola ordinària seguint el ritme dels seus iguals.





Les noves tecnologies també han ajudat a trencar les barreres de comunicació amb subtitulat en cada vegada més mitjans audiovisuals i en la televisió, així com en esdeveniments en directe.





En què es diferencia un audiòfon, que tothom coneix, de l'implant coclear?

L'audiòfon amplifica el so i és suficient en casos de sordeses lleus o mitjanes i sempre que el sistema auditiu funcioni (timpà, ossets, còclea), però no són suficients per a una sordesa profunda bilateral neurosensorial. En aquests casos hem de passar per una cirurgia en quiròfan realitzada per un otorinolaringòleg, que a Espanya està pagada totalment per la seguretat social. L'implant coclear és un transductor que transforma els senyals acústics en senyals elèctriques que estimulen el nervi auditiu, que consta de dues parts, i una d'elles porta uns elèctrodes que han de col·locar-se, amb intervenció quirúrgica, a l'interior de la còclea. Actualment, d'acord a les estimacions de Federació AICE, present a tot l'estat espanyol, hi ha prop de 20.000 implantats coclears i aquest nombre no deixa d'augmentar.







En què s'està treballant de cara a el futur?

Des Federació AICE, amb més de 25 anys de tasca de conscienciació i visibilització de les necessitats del col·lectiu, treballem perquè l'estigma acabi de desaparèixer. Igual que amb l'ús de les ulleres, que s'han convertit en un objecte que pot ser un "accessori" de moda i portar-les no et converteix en cec, fent por a la gent a portar-les pel què diran, volem perdre aquesta por als dispositius auditius perquè aquests ajudin trencant una mica la "estigmatització" que hi ha respecte al fet que una persona sorda és muda o que a una persona sorda gran cal cridar-li perquè s'assabenti.







Quines barreres segueix trobant una persona sorda avui dia al nostre país?

Les barreres a la comunicació, i per això seguim volent trencar-les fent la societat més accessible, però la Covid-19 ha engrandit el problema. Les mascaretes obligatòries opaques que no permeten la lectura labial o la imposició de sistemes com la sanitat telefònica i no presencial han provocat moltes angoixes i problemes de dependència cap als altres per part de les persones sordes.





Necessitem treballar més en l'apoderament de les persones sordes perquè aquestes puguin conviure sense la dependència d'un tercer. Les mascaretes amb finestra, que des de 2021 ja tenen regulació certificatoria, esperem ajudin a això. Com també la nova llei d'accessibilitat europea, que es posarà pròximament a Espanya, que permetrà per exemple que al contactar amb el 112 d'emergències des de qualsevol terminal i sense necessitat de baixar-te cap aplicació, et responguin per escrit, videotrucada o un altre sistema accessible per a les persones que no puguin parlar telefònicament.





Segons l'Informe Mundial de l'Audició que l'OMS ha llançat aquest 2021, la previsió per a l'any 2050 és que hi hagi en tot el món 700 milions de persones amb problemes greus de pèrdua d'audició. De fet, s'afirma que actualment 1.000 milions d'adults i joves corren el risc de patir pèrdua auditiva permanent i evitable. Com es pot evitar tenir aquests problemes auditius?

Principalment hauríem de baixar el volum. Espanya és un dels països amb major contaminació acústica del món. Hauríem de regular millor el so màxim i especialment complir les lleis ja existents. Escoltem amb auriculars la música molt alta o es treballa en les obres o en fàbriques sense seguir la normativa de seguretat laboral d'usar els cascos protectors perquè creiem que no ens afecta, però és mentida. Qualsevol so superior a 80 decibels és potencialment feridor i en els concerts o en festes de poble arribem a més de 140 dB. La vacuna obligatòria contra malalties com la meningitis seria un altre bon pas. Espanya és un dels països amb més alta taxa de vacunació del món, però segueixen havent casos de pèrdues auditives per culpa de meningitis, el citomegalovirus o el paludisme.





Aquesta setmana és la setmana Internacional de la sordesa. De quina manera esteu intentant visibilitzar-i en què pot ajudar a la població una major conscienciació sobre el tema?



Volem visibilitzar dues qüestions bàsiques. La primera, que la sordesa afecta moltes més persones de les que la majoria de gent es creu. La tendència és que la gent s'està quedant sorda cada vegada més jove, i per això cal conscienciar i informar per cuidar la nostra audició i facilitar poder escoltar ara i sempre. La nostra audició és com un ou: si es trenca la closca ja mai es podrà reparar, per la qual cosa cal cuidar-la.





Segon, que no només existeixen les persones sordes signants, sinó que la majoria de persones sordes o amb problemes auditius són persones que han perdut l'audició de grans i que existeixen dispositius com l'implant coclear que poden ajudar a recuperar l'audició fins i tot en els casos més greus.