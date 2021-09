Cs demana al Govern central que "no fiqui les seves urpes en la justícia" amb l'assumpte de Puigdemont

@EP





El portaveu nacional i vicesecretari general de Cs, Edmundo Bal, ha defensat que la seva formació "seguirà lluitant" perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va sortir aquest divendres de la presó en la qual estava detingut des de dijous, sigui jutjat en Espanya "amb totes les garanties". "Abans o després el tindrem assegut al Suprem", ha expressat.





Així ho ha manifestat Bal en una roda de premsa celebrada aquest dissabte a València abans de l'inici del curs polític de Cs a la Comunitat Valenciana. El dirigent de la formació ha exigit al Govern d'Espanya que "no indulti" a l'expresident: "S'ha rigut de la justícia i segueix des Waterloo ficant les seves urpes i rient-se de tots. No es pot trencar la separació de poders".





Bal ha insistit que la detenció de Puigdemont per part de la justícia italiana és "motiu d'alegria" i ha considerat que Puigdemont des de la Generalitat de Catalunya "s'ha burlat de la justícia espanyola i ha comès greus delictes contra la convivència dels catalans ", pel que ha advocat perquè "no hi hagi impunitat".





Tot i això, s'ha mostrat "prudent" davant la posada en llibertat de Puigdemont aquest divendres. "No sabem com acabarà el procés", ha argumentat, tot i que ha afirmat que espera que sigui "amb el lliurament a la justícia espanyola".





"Passi el que passi, Cs seguirà lluitant perquè no se li reconegui la immunitat i per reforçar l'ordre europea de detenció i que abans o després tinguem a Puigdemont assegut a la banqueta del Suprem", ha asseverat.





"NO FICAR LES SEVES URPES A LA JUSTÍCIA"



En aquesta línia, ha demanat al Govern d'Espanya que "no fiqui les seves urpes en la justícia" i ha subratllat que l'ordre europea de detenció de Puigdemont és una eina "entre jutges", de manera que "el poder executiu no ha d'intervenir".





Així, ha instat al president del Govern central, Pedro Sánchez, al fet que en aquest moment "no se li acudeixi treure del calaix la reforma del delicte de sedició" i que "no indulti a Puigdemont".

Edmundo Bal ha criticat la "tebiesa" de Sánchez "quan va sortir a l'endemà a parlar" de la detenció de l'expresident.





"Estàvem tots expectants de la declaració de Sánchez perquè teníem dubtes de si s'alegraria o no de la detenció d'un pròfug de la justícia, és increïble", ha manifestat el dirigent de Cs, al temps que ha considerat que la voluntat de Sánchez era "acontentar el separatisme amb la intenció de mantenir-se en el poder".