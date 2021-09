Moren un pilot i el seu copilot a l'impactar contra un guarda-rail en el ral·li Vila de Llanes

@EP





Jaime Gil i Diego Calvo han mort aquest dissabte després de patir un accident al Ral·li Vila de Llanes. Tots dos van impactar amb el seu vehicle contra un guarda-rail.





Els dos ocupaven un Seat Marbella, del què el pilot va perdre el control a la baixada del Fito. Així, la represa del Ral·li després del parèntesi pel Covid-19 ha començat amb una trista notícia.





Els serveis mèdics es van desplaçar fins al lloc de l'accident però no van poder fer res per salvar-los la vida. Així doncs, la prova va quedar suspesa després que tant l'organització del ral·li com els companys prenguessin la decisió al conèixer el que ha passat.