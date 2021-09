FC Barcelona - Llevant: Un Barça sense rumb recupera esperances amb el seu nou 10

@EP





El FC Barcelona rep al Llevant aquest diumenge a les 16: 15h al Camp Nou en el partit corresponent a la setena jornada d'una lliga que no han començat amb bon peu. Fins al moment els blaugrana han disputat cinc partits, a falta de jugar el ajornat amb el Sevilla, i tan sols han sumat nou punts: dues victòries i tres empats, l'últim a zero a casa del Cadis.





Els homes de Koeman no passen per un bon moment. Començaven la temporada conscients que res anava a ser el mateix sense Leo Messi al front de l'equip. Però ningú esperava que l'equip anés a jugar sense gràcia i sense rumb.





Al vestidor català hi ha molts dubtes, no solament pel que fa als jugadors sinó també i sobretot, pel que fa a l'entrenador. Koeman està a la corda fluixa, demana temps, però el calendari no espera. Mentre el Barça segueix recollint empats i va deixant escapar punts, altres equips aprofiten l'oportunitat d'anar sumant i guanyant posicions en la taula.





Com dèiem, el FC Barcelona ha disputat un partit menys que altres equips, però Reial Madrid i Sevilla, amb tan sol un partit més, es troben a set i cinc punts respectivament de distància. Així doncs, el conjunt dirigit per Koeman ha d'agafar les regnes i posar-se les piles si no vol quedar-se despenjat i sense oportunitats d'obtenir el títol ja a principis de temporada.





Per a això, hauran aquest cop sí d'aconseguir una victòria. I per això el tècnic holandès ha recuperat al davanter Ansu Fati, en què molts aficionats posen les seves esperances per veure més gols del seu equip. En aquesta primera trobada, l'entrenador ha avançat que el nou deu del Barça disputarà màxim quinze minuts. Però a poc a poc anirà passant més temps sobre el terreny de joc per ajudar a l'equip a millorar.





Al davant, els blaugrana tindran al Llevant, un equip que es troba en la setzena posició de la taula i que encara no sap el que és guanyar en aquesta competició aquesta temporada. Dels sis partits que ha disputat fins al moment, ha empatat quatre i n'ha perdut dos.





Així doncs, es troben en l'absoluta necessitat de sumar tres punts per allunyar-se una mica dels llocs de descens. I és que estar en els últims graons de la taula no és una cosa que entri en els plans ni de Paco López ni dels seus jugadors, que viatgen a la Ciutat Comtal amb l'objectiu d'endur-se una victòria.