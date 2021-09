El PSC recupera aquest diumenge la seva Festa de la Rosa amb Illa, Iceta i Raquel Sánchez

El PSC celebrarà aquest diumenge el seu tradicional Festa de la Rosa amb el líder de PSC al Parlament, Salvador Illa; el primer secretari de el partit i ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, com a caps de cartell, d'un esdeveniment que l'any passat no es va celebrar a causa de la pandèmia de Covid-19.





Salvador Illa @ep





La trobada se celebrarà com és habitual a la pineda de Gavà (Barcelona), i comptarà a partir de les 12.00 hores amb les intervencions d'Illa, Iceta i Sánchez, a més de l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, que va rellevar en el càrrec precisament Sánchez després de deixar l'Alcaldia a l'ésser nomenada ministra.





Complint amb les restriccions establertes per la pandèmia, l'aforament es limitarà a 500 persones --en 2019 va congregar 25.000 en el mateix espai-- i l'esdeveniment es cenyirà a les intervencions previstes, han detallat fonts socialistes.





Han assenyalat que es tracta d'un "retrobament de la família socialista" que es produirà després que l'any passat no se celebrés per la situació de la pandèmia, i per primera vegada des que Illa va passar a liderar el PSC al Parlament.





A la Festa de la Rosa del 2019 --la que va ser el seu 30 edició--, van participar Iceta al costat de Sánchez, llavors com a alcaldessa de Gavà; el president de Govern, Pedro Sánchez; la de Congrés, Meritxell Batet, i el del Senat, Manel Cruz, el que va reunir unes 25.000 persones, van assegurar els socialistes.





PRIMERA VEGADA D'ILLA





Illa, que es postula a succeir Iceta com a primer secretari de PSC, vol erigir el seu partit com l'alternativa a l'Executiu de Pere Aragonès, per al que ha articulat un 'Govern alternatiu' amb el qual vol exercir una oposició constructiva però ferma.





Així, aquesta serà la primera vegada en què Illa participi a la Festa de la Rosa com a cap de l'oposició i com a líder parlamentari de PSC, després que substituís Iceta al capdavant de la candidatura socialista a les eleccions catalanes de febrer.