L'erupció de la Palma compleix una setmana deixant gairebé 6.000 evacuats i unes 400 edificacions danyades

L'erupció volcànica que va començar el passat 19 de setembre a la zona de Cim Vell, a l'illa de la Palma, complirà aquest diumenge una setmana actiu desitjant de moment gairebé 6.000 veïns evacuats i unes 400 edificacions i infraestructures danyades o perdudes.





En aquest sentit, segons informa el Govern de Canàries, les administracions han posat en marxa les iniciatives necessàries per fer front a l'emergència habitacional de les famílies que han perdut les seves cases.





S'estima que podria haver unes 400 edificacions / infraestructures danyades, o parcialment danyades, dins el perímetre de les colades --En aquesta xifra s'inclouen habitatges, cambres d'apers, piscines o embassaments, així com altres instal·lacions encara de definir--.





Per la seva banda, els equips intervinents en l'operatiu ascendeixen a gairebé 800 efectius de seguretat i emergències de diferents institucions dels ajuntaments, consistoris insulars, del Govern de Canàries i del Govern d'Espanya, a més del voluntariat.





De la mateixa manera, hi ha un perímetre d'exclusió per mar, des del sud per la Punta del Pou (Port Naos), fins al nord per la platja de les Vinyes (Tazacorte), i la paral·lela a la costa, a dues milles nàutiques de l' litoral, establert per Capitania Marítima.





A més Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, ha establert dues zones restringides de l'espai aeri en els municipis del Pas i Els Plans d'Aridane, de forma temporal fins a la fi de l'emergència, a la zona de la mar i terra per sota de 3.000 peus, a les quals només podran entrar forces i cossos de seguretat de l'Estat, serveis d'emergència, aeronaus de l'Estat i les degudament autoritzades, el que no afecta l'aviació comercial, que no sobrevola aquestes dues àrees restringides.