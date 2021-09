Detingudes 15 persones en diverses ciutats per distribuir material d'abús sexual infantil a Twitter

La Policia Nacional ha detingut 15 persones a Albacete, Badajoz, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Màlaga, Múrcia, Ourense i Santa Creu de Tenerife per distribuir material d'abús sexual infantil a través de Twitter, ha informat la Direcció en un comunicat.





Entre els detinguts es troba un comprador de material pedòfil d'extrema duresa, les imatges i vídeos estaven protagonitzats majoritàriament per nadons agredits sexualment de forma sàdica i mitjançant pràctiques de zoofília. Durant l'operació han estat identificats dos menors.





Policia Nacional @ep





Les investigacions van començar quan la Policia Nacional va rebre, a través de l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya, informació procedent de l'organisme internacional Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats (NCMEC) per la presumpta comissió d'un delicte de distribució i tinença de material d'abús sexual infantil a través d'Internet dut a terme a Espanya.





Va ser la companyia Twitter que va denunciar a través d'aquest organisme que diversos dels seus usuaris havien publicat material audiovisual d'explotació sexual infantil en els seus comptes. Les van bloquejar de forma immediata i van eliminar el compte dels usuaris que havien publicat aquest contingut.





Després d'una anàlisi exhaustiva de les denúncies per part dels investigadors, es va aconseguir la plena identificació de 21 connexions gestionades per proveïdors d'accés a Internet (ISP) ubicats a Espanya, des de les que es compartia material il·legal a través d'aquesta xarxa social.





Amb tota aquesta informació es va procedir a la detenció de quinze persones. D'elles, quatre van ser detingudes a la província de Barcelona, tres a la de Madrid, dos a Màlaga, i una a les d'Albacete, Badajoz, Las Palmas, Múrcia, Orense i Santa Creu de Tenerife.





En el transcurs d'un dels registres efectuats a la província de Barcelona es va poder comprovar que el detingut, a més de distribuir material il·legal a través de les xarxes socials, duia a terme una intensa activitat de recerca a la xarxa de material pornogràfic infantil pre- púber.





Durant el registre domiciliari, es van localitzar diferents directoris, alguns ocults, que contenien exclusivament imatges molt dures protagonitzades per menors de molt curta edat, la majoria nadons.





Durant l'operació, els agents han intervingut 19 telèfons mòbils, catorze ordinadors portàtils, sis discos durs, quatre memòries, tres tabletes, una targeta de memòria i 3 DVD / CD.





La Policia Nacional recorda als usuaris de qualsevol xarxa social la importància de no compartir o guardar aquest tipus d'imatges de menors, ja que estarien incorrent en la comissió d'un delicte. Per a això hi ha la possibilitat de denunciar el contingut en la pròpia xarxa social o davant Policia Nacional, mitjançant el correu electrònic denuncias.pornografia.infantil@policia.es.