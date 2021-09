La vacuna contra la Covid-19 de Moderna segueix sent eficaç més de cinc mesos després de la segona dosi

La vacuna mRNA-1273 contra la Covid-19 de Moderna segueix sent segura i eficaç més de cinc mesos després de la segona dosi, és més l'eficàcia no va disminuir, segons les troballes publicats al 'New England Journal of Medicine'.





L'anàlisi final dels resultats de l'assaig d'eficàcia del coronavirus (COVE), l'assaig clínic de fase 3, aleatoritzat, cec i controlat amb placebo de la vacuna mRNA-1273 de Moderna, indica que la vacuna es va mantenir segura i eficaç durant la fase cega de l'assaig, que va incloure una mitjana de 5,3 mesos de seguiment després que els participants de l'assaig van rebre la segona dosi de la vacuna.





Per separat, l'equip de recerca també ha publicat, com una versió preliminar disponible a MedRxiv, una anàlisi exploratòria de la incidència de COVID-19 entre els participants que havien rebut la vacuna de forma primerenca (entre juliol i octubre de 2020) i aquells que havien rebut inicialment el placebo i després van ser vacunats entre desembre de 2020 i març de 2021.





Aquesta anàlisi es va centrar en els casos de COVID-19 durant juliol i agost de 2021, quan la variant Delta va augmentar als EUA. Els resultats de l'anàlisi exploratòria van indicar que hi havia menys incidència de COVID-19 entre els participants vacunat més recentment.





"En general, observem taxes d'incidència més baixes de casos de COVID-19 al juliol i agost entre els participants vacunats més recentment, però és important tenir en compte que els números que estem veient estan lluny d'una disminució a el risc original", assenyala la coautora Lindsey Baden, de la Divisió de Malalties Infeccioses del Brigham and Women 's Hospital.





"El missatge aquí no és que si et van vacunar d'hora, no estàs protegit. Aquells que es van vacunar més recentment poden estar experimentant una millora marginal, però tots dos grups s'estan beneficiant de la protecció en comparació amb les persones que romanen sense vacunar", afegeix .





L'assaig COVE inicialment va inscriure a 30.420 participants adults en 99 llocs dels EUA, inclosos més de 600 participants inscrits Brigham, que va servir com lloc per a l'assaig com a part de la Xarxa de Prevenció COVID-19 (CoVPN), finançada pels Instituts Nacionals de Salut.





Els participants elegibles tenien 18 anys o més sense antecedents coneguts d'infecció per SARS-CoV-2 i les ubicacions o circumstàncies els col·locaven en risc apreciable d'infecció per SARS-CoV-2 o alt risc de COVID-19 greu. Els participants van ser assignats a l'atzar per rebre la seva primera injecció entre el 27 de juliol i el 23 d'octubre de 2020, seguida d'una segona injecció 28 dies després.





Després que Agència Nortemericana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès) va atorgar l'Autorització d'ús d'emergència per l'ARNm-1273, el protocol de l'assaig es va modificar per convertir-lo en un estudi de fase 3 de dues parts. La part A, la fase cega a l'observador, va concloure al març, moment en què gairebé tots els participants que inicialment havien estat assignats a l'atzar per rebre el placebo havien creuat i rebut la vacuna. La part B de l'estudi, la fase d'etiqueta oberta, està actualment en curs i es realitzarà un seguiment dels participants durant un màxim de dos anys, segons el previst.





"El ràpid redisseny de l'estudi COVE ens va permetre mantenir amb èxit als participants en l'estudi i ens permetrà estudiar la seguretat i eficàcia a més llarg termini. Utilitzant mètodes d'estudi nous i establerts, hem pogut seguir comparant els resultats de les persones que es van vacunar abans i més tard en la població d'estudi ", afirma Baden.





El document de 'NEJM' revisat per persones expertes detalla les troballes de la Part A de l'estudi. A partir de 14 dies després de la segona dosi, l'eficàcia de la vacuna va ser del 93,2 per cent per a la prevenció de COVID-19 en comparació amb el placebo. L'eficàcia contra la malaltia greu va ser del 98,2 per cent, amb dos casos de COVID-19 greu entre els 15.180 participants del grup de ARNm-1273 en comparació amb 106 entre els 15.206 participants del grup de placebo.





La prevenció de COVID-19 es va mantenir constant durant el període de seguiment, amb una eficàcia de la vacuna superior a el 90 per cent contra la malaltia observada quatre o més mesos després de la segona injecció.





Les dades de seguretat es van avaluar contínuament al llarg de l'assaig, inclosos els esdeveniments adversos greus. L'equip va sol·licitar dades sobre esdeveniments adversos locals i sistèmics set dies després de cada injecció i va recopilar dades sobre esdeveniments adversos no sol·licitats 28 dies després de cada injecció.





Més persones en el grup que va rebre la vacuna informat efectes secundaris en els set dies posteriors a la vacunació (com fatiga, dolors musculars, dolors en les articulacions i mals de cap). La freqüència d'altres esdeveniments adversos, inclosos els esdeveniments adversos greus, va ser generalment similar entre el grup de la vacuna i el placebo, independentment de l'edat.





L'eficàcia de la vacuna va ser consistentment alta en els subgrups, inclosos els participants que tenien 65 anys o més, 75 anys o més, aquells amb comorbiditats, diferents grups racials i ètnics i diferents categories d'exposició a el risc ocupacional. En anàlisi secundaris, els investigadors també van trobar una protecció substancial contra la infecció asimptomàtica.





Per a la pre-impressió medRxiv, l'equip d'investigació va analitzar dades de juliol a agost de 2021 per 14.746 participants en el grup de vacunació anterior (vacunats abans de el 16 de desembre de 2020) i 11.431 en el grup de vacunació posterior (vacunats entre el 29 de desembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021). Les dades van revelar que es van produir 162 casos de COVID-19 en el grup de vacunació anterior i 88 en el grup de vacunació posterior.





També hi va haver menys casos de COVID-19 greu en aquest últim grup: 6 a comparació amb 13. "En general, els nostres resultats continuen demostrant que les vacunes funcionen i funcionen extremadament bé en la prevenció de COVID-19. Seguim explorant qüestions sobre la durada de la immunitat després de la vacunació i l'impacte de les variants. Però fins i tot quan examinem la possibilitat d'una immunitat minvant, veiem evidència que la vacuna segueix sent molt protectora ", explica.