Nova campanya de correus electrònics suplanta WhatsApp i instal·la un 'malware' en els dispositius

Una nova campanya de correus electrònics suplanta Whatsapp i instal·la malware als usuaris que descarreguin el document que s'adjunta el correu electrònic o que es troba a l'enllaç aportat. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.





Segons un comunicat de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI), aquest correu fraudulent conté un enllaç que simula dirigir a una còpia de seguretat de les converses de WhatsApp i l'històric de trucades. però realment es tracta d'un troià. Si els usuaris descarreguen aquest arxiu, el malware s'instarà al dispositiu.





El missatge fraudulent ve sota l'assumpte "Còpia de la seguretat de la conversa de WhatsApp i el registre de trucades" i el cos comença indicant "Còpia de seguretat trobada". En enllaç es titula "Descarregar veure converses d'història", però també podria mostrar-se com un arxiu adjunt.





Per detectar que es tracta d'un correu que no és original de WhatsApp només cal comprovar que l'adreça de correu electrònic no pertany a l'entitat ni a cap dels seus dominis.





L'OSI ha comunicat que si només s'ha obert el correu per llegir-lo però no s'ha executat l'arxiu descarregat, probablement el dispositiu no estigui infectat, i recomana "enviar a la paperera el correu".





L'organisme, entre les seves recomanacions, adverteix que "en cas de dubte sobre la legitimitat d'un correu, no has de prémer sobre cap enllaç, ni descarregar cap arxiu adjunt. Per comprovar la veracitat, pots posar-te en contacte amb l'empresa o el servei que suposadament t'ha enviat el correu, sempre a través dels seus canals oficials d'atenció a client ".