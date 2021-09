Junts exigirà a Sánchez al Congrés que aclareixi si el CNI espiava a Puigdemont abans de ser detingut

La portaveu del Junts al Congrés, Miriam Nogueras, exigirà dimecres a president Pedro Sánchez a la sessió de control a Govern al Congrés que aclareixi quin paper va jugar el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en la detenció dijous passat a Sardenya de l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Miriam Nogueras @ep





Nogueras va registrar la seva pregunta per Sánchez hores abans que el líder del seu partit fos arrestat en aplicació de l'ordre de crida i cerca que va dictar contra ell el Tribunal Suprem quan va fugir d'Espanya per no ser jutjat pel 'Procés'.





"Pot assegurar, després del seu recent discurs a les Nacions Unides, que l'estat espanyol no ha incorregut en espionatge polític", diu textualment l'interrogant registrat per Nogueres i que li servirà per exigir comptes a president per la detenció del seu cap de files .





La portaveu de Junts sospita que el CNI ha pogut facilitar l'arrest de l'expresident, ja que el passat 17 de setembre el propi Puigdemont va assegurar tenir "proves de l'espionatge polític de l'Estat per perseguir i atacar la reputació de dissidents polítics".





PROVES D'ESPIONATGE





Així ho va manifestar després de reunir-se amb diputats i senadors a l'Assemblea Nacional francesa, als qui va il·lustrar sobre "el conflicte polític català i la repressió espanyola". "Hem parlat de l'estratègia de repressió de l'Estat, que és molt sofisticada: contempla la 'lawfare', les 'fake news' i un espionatge polític d'alta envergadura de què tenim proves, i que serà degudament denunciat", va advertir llavors Puigdemont.





De la seva banda, la diputada Mariona Illamola, també de Junts, formularà a el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la pregunta que va quedar ajornada de la sessió de control anterior per l'absència de el ministre al Congrés. "Creu el Govern que l'independentisme és terrorisme?", Diu textualment aquesta qüestió, que també li donarà peu per protestar per la detenció del líder del seu partit.





La diputada d'ERC Marta Rosique també podrà plantejar dimecres que ve la pregunta que no va poder verbalitzar en el Ple d'aquesta setmana i amb la qual busca saber si el Govern va a sol·licitar l'oficialitat del català a la Unió Europea.





Aquest interrogant li pot servir per treure a col·lació en el Ple la vella reivindicació dels partits nacionalistes i independentistes de regular l'ús de les llengües cooficials al Congrés. Aquestes formacions han decidit ressuscitar aquesta reclamació després que el PSOE hagi acceptat tramitar una iniciativa de Junts al Senat per generalitzar l'ús del català, el gallec i l'euskera a la cambra alta.





Així mateix, s'interessarà per les llengües cooficials, en aquest cas sobre la producció en les mateixes de les plataformes digitals, el també republicà Gerard Álvarez, que intentarà que el Govern aclareixi si va a modificar l'esborrany de la futura llei audiovisual per obligar a aquestes plataformes a un oferir percentatge mínim de continguts en català.





PP: ¿HI HAURÀ NOVES CONCESSIONS ALS INDEPENDENTISTES?





A la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es vol dirigir el popular Mario Garcés perquè li avanci "quina nova cessions farà aquest any el Govern als independentistes en la negociació dels Pressupostos".





I, d'altra banda, Vox ha registrat una interpel·lació perquè Grande Marlaska anticipi quines mesures va a adoptar per protegir els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya.





Aquest debat donarà lloc a moció sobre el mateix assumpte que se sotmetrà a votació en el proper Ple de Congrés, previst per després de el pont de l'12 d'octubre.