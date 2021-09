Alay assegura que Puigdemont viatjarà: "Si el tornen a detenir es reforçarà més la nostra posició"

@ep





El director de l'Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat seguirà viatjant: "Si el tornen a detenir es reforçarà més la nostra posició. A Itàlia no ha passat ni 24 hores a la presó".





En una entrevista D'diari 'Ara' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha assegurat que hi ha dues opcions: "Cedir davant el xantatge espanyol i no moure'ns de casa perquè no passi res, o viatjar".





Ha explicat que les autoritats italianes diuen que l'euroordre contra Puigdemont està activada i ha dubtat si es va activar perquè viatjava a Itàlia o "si s'havia mantingut activa tot aquest temps", i ha negat haver estat en contacte amb el Goberno italià, pel respecte a la separació de poders.





Sobre un recent article a 'The New York Times' en relació amb presumptes contactes a Rússia, ha afirmat que pateixen "una operació d'assetjament periodístic en què han col·laborat la Guàrdia Civil i algun jutge".





"Crec que després de l'estiu algú de l'Estat decideix dur a terme un atac frontal contra el president i el seu entorn, i això comença amb el New York Times", ha conclòs.