Tretze detinguts durant la nit de la festa de la Mercè a Barcelona

Albert Batlle @ep





La tercera nit de les festes de la Mercè a Barcelona s'ha saldat amb 13 detencions fins aquest diumenge al matí, tot i que no hi ha hagut "incidents greus" com els de la nit anterior a l'avinguda Maria Cristina i la veïna plaça Espanya.





Ho ha dit el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, en roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona per fer Blance de la tercera jornada de les festes de la Mercè, patrona de la ciutat.





Batlle ha afegit que l'última nit hi ha hagut intent de vandalització d'un parell de restaurants i després d'un local comercial a la Vila Olímpica.





La plaça Espanya va tenir tancat a última hora l'accés a l'avinguda Maria Cristina i les estacions de metro de les línies 1 i 3 en aquest punt, per evitar els problemes de la nit anterior.





Ha destacat la "molt professional" actuació de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i ha agraït al conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, el treball de departament durant les festes, de manera que la passada nit no s'han produït els incidents de l'anterior.





L'alcaldessa Ada Colau s'ha reunit aquest diumenge al matí amb l'equip de coordinació de seguretat, mentre el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha visitat alguns punts de la ciutat.