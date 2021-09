Sánchez vol evitar l'extradició de Puigdemont a Espanya

Carles Puigdemont @ep





La detenció de Carles Puigdemont ha sacsejat els fonaments de Govern fins al punt de posar en perill la seva continuïtat. Els pressupostos generals de l'Estat, la coalició de Govern i el futur d'aquesta legislatura poden estar en perill si finalment l'expresident és extradit a Espanya, per la qual cosa Pedro Sánchez intentarà evitar aquesta situació de qualsevol forma.





El president de Govern evitarà qualsevol moviment amb la Fiscalia i l'Advocacia General de l'Estat que ajudi a extradir Puigdemont, tal com informa Vozpópuli a través de fonts de Moncloa. A l'Executiu saben que tard o d'hora l'expresident acabarà sent jutjat a Espanya, però prefereixen ajornar el màxim possible la seva tornada per evitar trencar la seva cordialitat amb ERC, un dels seus socis més ferms a l'hemicicle.





Al Govern també volen evitar que Puigdemont sigui jutjat abans que el Tribunal de Justícia Europeu es pronunciï sobre la seva immunitat. "Aquest procés pot no venir-li gens bé a Espanya. Torna a posar el focus en aquest debat que alimenta l'independentisme sobre si hi ha o no una persecució contra Puigdemont. I els jutges que han de decidir a Luxemburg no són insensibles al que llegeixen en els mitjans ", expliquen font de Moncloa a Vozpópuli. "Què passaria si ara Itàlia lliurament a Puigdemont i un any després el Tribunal manté la seva immunitat?", Es pregunten.





A més, el Govern vol aïllar Puigdemont, deixar-lo en un segon pla perquè el seu discurs perdi força a Catalunya i guanyi el pactisme d'ERC. Amb els líders del Procés ja indultats, reactivar la maquinària de la justícia amb l'expresident només entelaria el diàleg i li donaria força a l'independentisme més reticent a pactar amb l'Estat, el que no aposta per una reconciliació. Que Puigdemont tingui massa protagonisme és sinònim de més conflicte, de més crispació, i l'Executiu va a fer tot el possible per evitar-ho.