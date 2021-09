ERC guanyaria avui les eleccions catalanes (39-40) seguit del PSC (33-34) i Junts (27)

Pere Aragonès @ep





ERC guanyaria avui les eleccions catalanes amb 39-40 escons (ara en té 33), seguida del PSC amb 33-34 (ara 33) i Junts amb 27 (ara 32), segons una enquesta de 'La Vanguardia' realitzada del 20 a l'22 de setembre, després de 100 dies de Govern.





Per darrere al Parlament estarien ECP amb 10 escons (actualment en té 8), VOX amb 8-10 (ara 11), CUP 6-7 (ara 9), PP 6-7 (ara 3) i Cs 3 (actualment té 6 ).





Sobre el balanç de l'acció de Govern fins ara, el 58,5% no aprova la seva "gestió global", el 28,8% l'aprova i el 12,7% no sap o no contesta.





El polític més valorat --i únic que aprueba-- és l'exvicepresident Oriol Junqueras, d'ERC (5), seguit del president Pere Aragonès, d'ERC (4,5), i del socialista Salvador Illa (4,4); i el millor puntuat de Junts és Jordi Sànchez (4,3), seguit de la presidenta Laura Borràs (4) i l'expresident Carles Puigdemont (3,7).





CONFLICTE I TAULA





El 80% rebutja una resposta unilateral al conflicte entre Catalunya i l'Estat i aposta per un acord negociat, mentre que el 14% és partidari de decidir unilateralment el futur de Catalunya "encara no hi hagi acord amb el Govern central".





Aquest consens arriba a gairebé el 80% de votants d'ERC i al 60% dels de Junts, i només entre els electors de la CUP són més nombrosos els partidaris de la unilateralitat (59% enfront del 33%), mentre que gairebé tot la resta de l'electorat dóna suport a un acord negociat (per sobre del 90% entre els votants socialistes, populars i dels comuns).





Sobre la capacitat de la taula de diàleg "per explorar sortides al conflicte català", hi ha una lleu majoria del 48,5% enfront del 46% que considera que aquesta taula no servirà per resoldre la crisi territorial, mentre que al gener passat la correlació era la inversa.