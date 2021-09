Així han quedat les pensions no contributives després de la revalorització de 2021

José Luis Escrivá @ep





Hi ha molts jubilats que no tenen dret a una pensió contributiva per no haver arribat als 15 anys obligatoris de cotització. Per això, l'estat de benestar té prevista una pensió no contributiva perquè cap jubilat es quedi sense cap ingrés. "La pensió assegura a tots els ciutadans majors de 65 anys i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient", explica l'Imserso en el seu pàgina web.





Després de la revaloració de les pensions aprovada pel Govern el 2021, aquest tipus de pensions van pujar un 1,8%, quedant de la següent manera (amb dotze mensualitats i dues pagues extra):





- La pensió íntegra queda en 402,80 euros mensuals.

- La pensió al 25% queda en 100,70 euros mensuals.

- La pensió íntegra amb el 50% d'increment per discapacitat és de 604,20 euros.





Si en el mateix domicili coincideixen dues persones cobrant la pensió no contributiva, l'Estat també estableix unes quanties màximes:





- Si dues persones reben la pensió, la mensualitat no podrà superar els 342,38 euros.

- En el cas que siguin tres o més persones, l'import màxim és de 322,24 euros.