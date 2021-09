La caiguda de la productivitat posa en perill la pujada del SMI

Yolanda Díaz, ministre de Treball @ep





La productivitat per hora treballada ha tingut una caiguda històric: ha caigut 9,3 punts registrant xifres que no s'havien vist ni en el confinament més dur. Aquesta situació col·loca a Govern en una dura cruïlla, ja que, tal com publica La Informació, tomba la tesi en què s'ha basat el Govern per pujar el salari mínim interprofessional (SMI).





Aquest dimarts el Consell de Ministres té previst aprovar una pujada del SMI de 15 euros. A més, ha anunciat que ho seguirà pujant cada any. No obstant això, amb un nivell de productivitat tan baix, la pujada podria acabar danyant el mercat laboral. "El que determina la demanda de treball pels ocupadors no és el salari, sinó el cost laboral unitari, és a dir, el salari en relació amb la productivitat. Per tant, a menor productivitat i major salari, el cost laboral unitari augmenta per les dues vies i la demanda de treball disminueix ", explica Joan F. Jimeno, doctor en Economia i professor associat de la Universitat d'Alcalá, a la Informació.





"La caiguda de la productivitat per persona i hora treballada, combinada amb la pujada del SMI, eleva encara més la barrera d'entrada per als treballadors més joves, els que tenen baixa qualificació que surten del mercat laboral i aquells que necessiten reincorporar-se a l' mercat ", afegeix l'economista Xavier Santacruz a l'esmentat mitjà.







Les declaracions d'aquests dos experts van en línia amb les de Pablo Hernández de Cos, governador del Banc d'Espanya, que va alertar que la pujada del salari mínim podria afectar l'ocupació dels col·lectius més vulnerables, com joves i majors de 45 anys.

