Suïssa aprova el matrimoni homosexual en referèndum, según las primeras encuestas

La població suïssa dona suport a la legalització del matrimoni homosexual en el referèndum d'aquest diumenge, segons les primeres projeccions que ha recollit la premsa nacional.





En concret, segons dades de la consultora GFS Bern que ha recollit la cadena pública SRF, dues de cada tres persones han votat 'sí' al matrimoni homosexual. Les enquestes ja apuntaven a una àmplia majoria a favor de la legalització.





Gairebé el 63 per cent de l'electorat es va declarar a favor del matrimoni gai, segons l'últim sondeig del setembre de la Societat Suïssa de Ràdio i Televisió (SSR-SRG).





Entre d'altres qüestions, Suïssa vota una esmena al Codi Civil que legalitza el matrimoni entre dues dones o dos homes. Ara, les parelles del mateix sexe només poden constituir una parella registrada, una via a la qual recorren cada any unes 700 parelles.





En molts aspectes, les parelles registrades tenen els mateixos drets i deures que els cònjuges casats. Per exemple, poden triar un nom comú, estar protegits en cas de cessament de la manutenció i rebre una part de l'herència o la pensió de jubilació del seu cònjuge. Des del 2018, les parelles del mateix sexe també poden adoptar el fill de la seva parella.





Si tira endavant la proposta, les parelles del mateix sexe casades també podran adoptar conjuntament un nen. Si un dels membres de la parella és estranger, podrà beneficiar-se d'un procediment de naturalització més curt i més barat.





D'altra banda, les primeres projeccions mostren que la "iniciativa del 99 per cent", enfocada en la fiscalitat de persones amb grans patrimonis, no tirarà endavant.





El text, que van llançar els Joves Socialistes Suïssos és un intent d'abordar les disparitats en la distribució de la riquesa i els ingressos i proposa un impost del 150 per cent sobre les rendes del capital que superin una determinada quantitat i proposen el llindar de 100.000 francs suïssos (uns 92.300 euros).





La iniciativa partia amb poques possibilitats de ser acceptada, com va mostrar l'última enquesta de la SSR SRG: a principis de setembre, el 57 per cent dels enquestats estava en contra de la proposta, mentre que només n'estaven a favor el 37 per cent.