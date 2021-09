Cristina Medina, Nines a 'La que se avecina', anuncia que pateix càncer de mama

Cristina Medina @ep





Cristina Medina ha anunciat a través de les seves xarxes socials que està patint un càncer de mama. A través d'un vídeo, l'actriu de 'La que se avecina' ha sorprès els seus seguidors amb aquesta notícia, però la veritat és que no s'ha parat a explicar com es troba, ni com porta aquesta lluita, tot i que ha assegurat que bé , sinó que ha parlat de les poques ajudes que el govern ofereix als pacients que pateixen aquestes malalties.





"Estic lluitant contra un càncer de mama, tot té bon pronòstic i no us aneu a lliurar de mi tan fàcilment" començava dient l'actriu i assegurava que: "Tinc la fortuna de sentir-me molt estimada i acompanyada per tot el món, no són suficients les ajudes que dóna l'Estat contra el tractament, són moltíssims els efectes secundaris que es pateixen ... ".





Seguidament, Cristina començava a exposar les despeses als quals ha de fer front una persona que pateix un càncer per poder estar el millor possible i les poques persones que s'ho poden permetre: "Tinc la fortuna de tenir uns estalvis i poder tirar d'ells. Les cremes oncològiques per al teu calba són un dineral, els turbants, les gorres ... no tingueu pudor a regalar un turbant. Entenc que hi ha coses que tenen una càrrega emocional molt forta, però que no us doni pudor".





D'aquesta manera, Cristina Medina ha llançat un missatge molt important a través de les seves xarxes socials i ha acabat assegurant que: "La força la traiem, el que no ens traiem són els bitllets del cony que ens poden arribar a fer falta" . Sense pèls a la llengua, l'actriu ha parlat alt i clar perquè es l'entengui de totes les maneres possibles.