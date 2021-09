Protesta a Badalona contra la instal·lació de pantalles acústiques a la via de tren

Manifestació a Badalona @ep





Veïns i entitats de Badalona s'han manifestat aquest diumenge a partir de les 12.00 hores al passeig marítim del municipi per protestar contra la proposta d'Adif d'instal·lar pantalles acústiques a la via de tren.





La concentració ha estat convocada per la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (Favbb) i ha comptat amb el suport de tots els grups municipals, ha informat la federació en un comunicat.





L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reafirmat en un tuit recollit per Europa Press el seu rebuig cap al projecte i ha remarcat que consistori i Adif estan "treballant junts per trobar solucions alternatives que redueixin so i protegeixin" la Rambla del municipi.