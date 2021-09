Mor len Lancaster, el baixista de Status Quo

El baixista del grup de rock Status Quo, Alan Lancaster, ha mort als 72 anys, segons ha informat el seu representant. El londinenc morir a casa a Sydney, Austràlia, on residia des de fa anys.





Segons expliquen fonts properes a el músic, havia estat lluitant contra l'esclerosi múltiple, una afecció que pot afectar el cervell i la medul·la espinal.





El primer treball de 'Status Quo' es va publicar el 1967. La llegendària banda va acumular dècades d'èxits, incloent Down Down i Whatever You Want. Alan es va casar amb la seva bella dona Dayle Lancaster en 1978. Es van conèixer quan el grup va fer una gira per Austràlia el 1973.





Lancaster va ser un dels membres fundadors del grup de rock amb el líder Francis Rossi i el guitarrista Rick Parfitt, que va morir el 2016. Va aparèixer en 15 àlbums de Status Quo fins a 1985.