Iceta mostra el seu suport a Illa a la Festa de la Rosa: "Portarà a el partit més lluny encara del que l'he portat jo"

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha defensat que el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, sigui qui el substitueixi com a primer secretari general de el partit perquè "ho pot fer millor i tirar més" que ell des d'aquest càrrec, que deixarà al desembre.





Miquel Iceta @ep





La Festa de la Rosa de el PSC també ha congregat aquest diumenge a Gavà (Barcelona) a la ministra Raquel Sánchez, que fins fa poc era alcaldessa de Gavà, i també ha acudit la seva successora, Gemma Badia, al costat de Illa; la presidenta de Congrés, Meritxell Batet; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i l'expresident de la Generalitat José Montilla, davant d'un aforament limitat de 500 persones per la pandèmia.





Pel ministre i líder de PSC, el treball de Salvador Illa no ha acabat "i només té un final feliç: assumir la Presidència de la Generalitat de Catalunya".





"Estic content perquè tinc la sensació de 'missió complerta'. Tinc l'orgull de cedir el testimoni a algú que portarà a el partit més lluny encara del que ho he portat jo. I aquest és el sentit de la responsabilitat, de la militància, del compromís ", ha argumentat.





EXMINISTRE DE SANITAT





Ha valorat la gestió de la pandèmia amb Illa a el comandament del Ministeri de Salut, on va arribar "per sorpresa", i el càrrec va exercir amb mà esquerra, rigor i negociació, en les seves paraules.





Concretament ha destacat que va assegurar que s'aconseguiria el 70% de la població vacunada a finals d'estiu: "Alguns teníem els nostres dubtes però, no només has encertat, sinó que hem anat més enllà".





"Algú pensa que haguéssim tingut tantes vacunes si no haguéssim fet un procés de compra coordinada amb Europa?", Ha plantejat.





PEDRO SÁNCHEZ





També ha elogiat el paper de el president de Govern, Pedro Sánchez, per estar "compromès amb el diàleg", en referència a la taula de negociació entre el Govern i la Generalitat.





Ha assegurat que la gran majoria dels catalans aposta pel diàleg, per les solucions i per evitar els conflictes: "" Hi ha un altre camí possible? ".





AEROPORT I INCIDENTS A BARCELONA





Ha lamentat que no pugui realitzar-se la inversió per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat, projecte que ha qualificat intel·ligent i integrador i amb disseny no radial.





"¿Ara hem de dir que no? Ara ens hem de negar a uns avenços que sens dubte tindran uns rendiments i que, si no els fem, ens deixaran amb les mans lligades a l'esquena? Com és possible?", Ha reflexionat després de la retirada de la inversió per part de Govern davant les crítiques des de la Generalitat a el projecte.





Finalment, ha fet referència als incidents de les últimes nits a Barcelona, advertint que "el desordre porta desordre i desgràcia. L'ordre permet prosperar".