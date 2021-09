La vacuna de Moderna és més eficaç que la de Pifzer

La vacuna de Moderna sembla protegir durant més temps contra el Covid-19 que la de Pfizer-BioNTech. Aquesta és la conclusió a què ha arribat el Centre per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units després de realitzar un estudi. Els científics van descobrir que l'eficàcia de la vacuna de Pfizer passa d'un 91% a 77% després d'un període de quatre mesos. No obstant això, la vacuna de Moderna no va mostrar cap descens en aquest període de temps





Dosi de la vacuna @ep





Els científics que al principi es van mostrar escèptics davant les diferències assenyalades entre les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech s'han anat convencent a poc a poc que la "nostra hipòtesi de partida és que les vacunes d'ARNm funcionen de manera similar, però ara s'ha començat a veure una separació ", assegura Natalie Dean, bioestadística de la Universitat d'Emory, a The New York Times. "No és una diferència enorme, però al menys és consistent", sentencia.





No obstant això, les conseqüències d'aquesta petita diferència entre les dues vacunes en el món real són incertes, perquè segueixen sent molt eficaços per prevenir malalties greus i hospitalitzacions, adverteixen els científics.





El grup de científics que ha publicat a l'estudi insisteix a no alarmar la població: "No és apropiat que les persones que van prendre Pfizer s'espantin creient que van rebre una vacuna inferior". Fins i tot en els assajos clínics originals de les tres vacunes finalment autoritzades als Estats Units -Fabricades per Pfizer-BioNTech, Moderna i Johnson & Johnson- estava clar que la vacuna de J & J tenia una eficàcia inferior a les altres dues.





Les investigacions realitzades des de llavors han confirmat aquesta tendència, tot i que J & J ha anunciat aquesta setmana que una segona dosi de la seva vacuna augmenta la seva eficàcia fins a nivells comparables als de les altres.





Les vacunes de Pfizer-BioNTech i Moderna es basen en la mateixa plataforma d'ARNm i, en els assajos clínics inicials, van tenir una eficàcia notablement similar contra la infecció simptomàtica: 95 per cent per Pfizer-BioNTech i 94 per cent per Moderna.





A més, els experts recorden que els resultats d'aquests estudis poden estar esbiaixats per un gran nombre de factors, com el lloc, l'edat de la població vacunada, el moment de la immunització i l'interval de temps entre les dosis, explica Dean.





Per exemple, la vacuna de Pfizer-BioNTech es va distribuir setmanes abans que la d'Moderna a grups prioritaris: adults majors i treballadors de la salut. La immunitat disminueix més ràpidament en els adults grans, de manera que un descens observat en un grup format principalment per adults majors pot donar la falsa impressió que la protecció de la vacuna de Pfizer-BioNTech disminueix ràpidament.