Socialdemòcrates i democristians empaten a les eleccions d'Alemanya, segons els sondejos a peu d'urna

El Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) i la coalició de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU) han empatat amb un 25 per cent de vots en les eleccions federals d'aquest diumenge, segons un sondeig a peu d'urna que ha publicat la televisió pública alemanya ARD.





Per darrere dels dos grans partits quedarien Els Verds, que obtindrien un 15 per cent de vots, mentre que el Partit Liberal Demòcrata (FDP) aconseguiria un 11 per cent de suport. Per darrere queden la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD, 11 per cent) i L'Esquerra (5 per cent).





Eleccions a Alemanya @ep





Aquestes xifres suposen una important millora per a l'SPD i el seu candidat, Olaf Scholz, pel que fa al 2017, quan va aconseguir un 20,5 per cent de suport, tot i que està lluny de la clara victòria que esperaven per poder formar govern còmodament.





L'aliança CDU/CSU queda en canvi lluny del 32,9 per cent del respatller del 2017 en les primeres eleccions sense Angela Merkel com a candidata en 16 anys.





Els Verds per la seva banda van començar l'any amb la intenció de liderar un govern de coalició, per la qual cosa aquestes dades suposarien un fracàs, tot i que pel que fa al 2017 (8,9 per cent) tindrien importants avanços. L'Esquerra pateix un seriós revés en comparació amb el 9,2 per cent que va obtenir al 2017.