Coneix la neuràlgia del trigemin, un dels dolors més intensos que pot patir l'ésser humà

La neuràlgia del trigemin és un dels dolors més intensos que pot patir l'ésser humà. És una malaltia molt debilitant que deteriora molt la qualitat de vida. Per això, és molt important el diagnòstic precoç: aquests pacients tenen una taxa augmentada de depressió, i fins i tot de risc de suïcidi.





Així ho afirma en una entrevista amb Infosalus doctor José Cid Calzada, vocal de la junta directiva de la Societat Espanyola del Dolor (SED), que reconeix que es tracta d'un dolor que pot aparèixer espontàniament, tot i que destaca que amb més freqüència té lloc al parlar, mastegar, empassar, o fins i tot amb el frec de la pell o de l'aire fred en aquesta zona de la cara. "També es pot facilitar per l'estrès", adverteix aquest especialista.





En concret, explica que el nervi trigemin té el seu origen en una part de l'encèfal anomenada 'protuberància', i desemboca en l'anomenat 'Gangli de Gasser', i que se situa a la base del cervell.





"D'ell parteixen tres branques, la oftàlmica, la maxil·lar, i la mandibular. És el nervi més complex de la cara, i té dues funcions: motora i sensitiva. Les dues primeres branques són sensitives pures, recollint la sensibilitat dels dos terços superiors de la cara, mentre que la tercera és mixta, sensitiva amb el terç inferior de la cara, llengua, articulació de la mandíbula i part lateral del cap, i motora, amb l'objectiu de proporcionar innervació als músculs de la masticació, i també als que controlen la ventilació de l'oïda ", detalla el també membre del grup de treball de la SED en Cefalees i Dolor Orofacial.





Així, assenyala que la neuràlgia del trigemin és el dolor percebut en el territori innervat per una o

diverses branques del nervi trigemin, sempre que compleixi unes determinades característiques: "No tots els mals de la cara són neuràlgia del trigemin. A diferència de la resta, la neuràlgia

implica que el que està danyat és el mateix nervi, i no un teixit perifèric com pot ser la

pell, múscul o os de la cara ".





PRINCIPALS SÍMPTOMES





El també secretari de la Societat Castellà Manchega del Dolor i coordinador de la Unitat del Mal del Complex Hospitalari de Toledo apunta també que la neuràlgia del trigemin es caracteritza per episodis breus de dolor intensíssim a la cara, com sacsejades elèctriques que duren segons i es limiten a la distribució de la branca del trigemin afectada. És més, necessita que entre cada descàrrega pot haver-hi o no dolor continu de menor intensitat. "És unilateral, encara que en un 3% dels casos és bilateral, i les branques afectades amb més freqüència són la tercera i la segona. És més freqüent en les dones (2 dones per cada home) afectant 4-29 de cada 100.000 habitants cada any ", afegeix.





A més, indica que la neuràlgia de l'trigemin es distingeix perquè sol començar per sobre dels 40 anys, amb la màxima incidència entre els 50 i els 60 anys. "És molt característic de la malaltia que els paroxismes de dolor puguin desencadenar-després de la mínima estimulació d'una àrea petita de la pell o de la mucosa de la boca, el que anomenem 'punts gallet' ", afegeix.





En concret, cita que les zones gallet es localitzen amb més freqüència en: el plec nasollavial, llavi superior, part lateral de l'llavi inferior, galta, barbeta i genives. "Les accions que solen provocar la descàrrega són el frec amb la pell, parlar, mastegar, rentar-se les dents, rentar-se o assecar-se la cara, beure o afaitar ", aclareix el membre de la SED.





El doctor Cid ressalta igualment que l a neuràlgia del trigemin es caracteritza per períodes de remissió que poden durar mesos o anys, i per fases de recidiva. "En molts la neuràlgia s'agreuja i respon pitjor a el tractament amb el temps, tot i augmentar la teràpia farmacològica. Amb els tractaments intervencionistes, quirúrgiques i no quirúrgiques, els pacients solen controlar bastant bé. En alguns casos pot aconseguir-se remissió efectiva de el dolor , però és difícil parlar de curació completa a el 100% ", comenta l'especialista de HM Hospitals.





Ara bé, recalca que no tots els dolors facials intensos són neuràlgia del trigemin, havent-hi altres tipus de dolor facial que poden simular-, com els d'origen dentari (càries, pulpitis, hipersensibilitat dental, malaltia periodontal, pericoronitis, trencament dental, osteïtis alveolar) , els causats per alteracions en els sins paranasals (sinusitis maxil·lar), o a les glàndules salivals (càlculs en el conducte que drena la saliva a la boca). "També els trastorns temporomandibulars (articulació de la mandíbula), diversos tipus de cefalea i altres neuràlgies com la de l'herpes zòster. L'especialista és el que farà el diagnòstic diferencial d'aquests trastorns", conclou.