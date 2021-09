Sánchez felicita els socialistes alemanys pels seus "magnífics" resultats a les eleccions federals

Pedro Sánchez @ep





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha traslladat la seva enhorabona tant a el Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) com al seu líder, Olaf Scholz, per les seves "magnífics" resultats en les eleccions federals d'Alemanya que s'han celebrat aquest diumenge.





"Enhorabona a Olaf Scholz i a l SPD pels magnífics resultats. Espanya i Alemanya seguiran treballant per una Europa més forta i per una recuperació justa i verd, que no deixi ningú enrere", ha escrit en el seu perfil a la xarxa social Twitter.





El SPD ha guanyat les eleccions federals a Alemanya amb un 25,5 per cent de suport, lleugerament per davant del 24,5 per cent que ha aconseguit la coalició de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU), segons projeccions sobre vot real encara provisionals.





El doble sistema de votació alemany per candidat i per llista confirmaria així a el SPD com a principal formació al Bundestag o Cambra Baixa de Parlament alemany amb 204 dels 730 seients, mentre que la CDU / CSU tindria 197.





El líder del SPD ha destacat el "gran èxit" obtingut pel seu partit en les eleccions federals d'aquest diumenge i ha apostat "formar govern". "Per descomptat que estic content pels resultats electorals. Molts votants han deixat ben clar que volen un canvi en el govern i que el pròxim canceller ha de ser Olaf Scholz", ha reblat.





Aquestes xifres suposen una important millora per el SPD i el seu candidat Scholz pel que fa a 2017, quan va aconseguir un 20,5 per cent de suport, tot i que està lluny de la clara victòria que esperaven per poder formar govern còmodament.