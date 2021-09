Iceta o Batet podrien substituir Collboni com a candidats a l'alcaldia de Barcelona

Jaume Collboni, Meritxell Batet, Miquel Iceta @ep





La família socialista està valorant canviar el seu cap de cartell a Barcelona per aconseguir alguna cosa semblant a l' 'Efecte Illa' i, per fi, aconseguir ser la força que lideri una candidatura d'esquerres al consistori barceloní.





Segons informen des de EsRadio, sembla que el polític que pot acabar substituint a Jaume Collboni - l'actual candidat dels socialistes a l'alcaldia de Barcelona i primer tinent d'alcalde- és Miquel Iceta. El "tot terreny" socialista hauria de renunciar al Ministeri de Cultura i Esports, després d'haver ostentat també la cartera de Política Territorial i de liderar els socialistes a Catalunya.





Un altre nom que valoren els socialistes per intentar aconseguir millors resultats que Collboni és Meritxell Batet, l'actual presidenta de Congrés. El seu perfil discret i poc conflictiu la converteixen en una candidata que podria transmetre certa solidesa.





Sigui quina sigui l'elecció de el PSC, sembla que l'era Collboni ha arribat a la seva fi, i el partit tractarà de posar un nom amb més pes que no repeteixi els resultats de les dues anteriors eleccions, on van ser superats pel projecte de Colau.





A més, tot apunta que Ada Colau, amb un cansament ja evident, no es presentarà per ser reelegida com a alcaldessa. I el PSC aprofitarà aquest moment per intentar posar un nom que convenci més als votants d'esquerres que el que puguin proposar els Comuns.





Els socialistes volen tornar a ocupar l'Alcaldia de la ciutat que tantes alegries els ha donat.

Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos o Jordi Hereu han governat l'Ajuntament de Barcelona durant dècades sota la bandera socialista. Ho aconseguiran Iceta o Batet?