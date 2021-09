Berlín vota a favor de l'expropiació de prop de 240.000 apartaments buits a grans immobiliàries

Berlín - Unsplash





Els votants de la capital d'Alemanya, Berlín, han votat a favor d'aprovar una iniciativa electoral que exigeixi l'expropiació de les grans empreses immobiliàries i comercials i que una nova empresa d'habitatge públic gestioni els lloguers.





Amb més de la meitat dels vots comprovats, el referèndum d'aquest diumenge s'ha saldat amb un 57 per cent a favor de la mesura i un 38 per cent en contra, segons apunten funcionaris electorals.





Aquestes empreses immobiliàries compten amb més de 3.000 pisos a la càpita, i en base a aquesta iniciativa alguns d'ells serien "socialitzats" o posats en mans de la gestió pública. Això afectaria prop de 240.000 apartaments, al voltant del 15 per cent de parc d'habitatge

berlinès.





A canvi, les empreses serien compensades econòmicament amb unes liquidacions que s'estima que puguin assolir els 13.700 milions d'euros.





No obstant això, aquesta votació no és legalment vinculant, encara que sí que servirà com a mesura de pressió per als legisladors de Berlín perquè abordin aquest aspecte que és punt de conflicte en una ciutat que lluita contra la gentrificació i l'augment del preu del lloguer.





La iniciativa 'Deutsche Wohnen & Co', que va impulsar el referèndum, creu que la mesura pot aturar l'augment dels lloguers i assegurar preus assequibles a llarg termini. Tot i això, caldrà esperar fins aquest dilluns a la tarda per conèixer els resultats finals oficials de la votació.