Aragonès rebutja negociar els PGE conjuntament amb Junts si és per "desgastar" a ERC

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebutjat aquest dilluns negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) conjuntament amb Junts si és per "desgastar" a ERC i amb la voluntat d'arrossegar als republicans cap al 'no'.





"Si podem anar junts a negociar tindrem molta més força. Però si veiem que és una eina parell desgastar l'independentista de a la banda millor no comencem", ha afirmat en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, després que la setmana passada Junts demanés a ERC i la CUP negociar conjuntament amb el Govern els PGE, malgrat que el partit de Puigdemont és reticent a arribar acords amb el Govern i ja es va negar a negociar els comptes de 2020.





Aragonès ha defensat que, si els partits independentistes poden sumar esforços, millor, però ha demanat "posar totes les cartes sobre la taula" i ser honestos.





Així, ha sostingut que, si és per pressionar el Govern per avançar en la resolució del conflicte i aconseguir que els PGE siguin positius per a Catalunya, veu positiu negociar-los conjuntament, però no "si és per justificar un 'no' i intentar arrossegar a ERC cap al 'no ".





"Si cada dia hem d'anar buscant una excusa per votar que no, diguem-ho d'entrada", i ha apuntat que l'únic partit que és numèricament necessari per tirar endavant els PGE és ERC, per la qual cosa creu que a la fi qui haurà de decidir si els comptes s'aproven o no seran els republicans





No obstant, ha dit que encara no ha començat la negociació amb el Govern central i ha reclamat que per parlar dels nous PGE cal "donar compliment" a l'acord de l'any passat.