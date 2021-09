Irritació respiratòria, en la pell i als ulls, perills de l'arribada de la lava a la mar

L'Institut volcanològic de Canàries (Involcan) ha advertit aquest dilluns que l'arribada de la renta a la mar a la costa del municipi de Tazacorte --es preveu al llarg d'aquesta jornada-- pot provocar dificultats respiratòries, especialment en persones amb malalties respiratòries preexistents i episodis d'irritació a la pell i els ulls, en cas d'inhalació o contacte de gasos i líquids àcids.





Quan la lava es trobi amb el mar, amb una temperatura superior als 1.000 ºC enfront dels 20ºC de l'aigua, es produeix un xoc tèrmic que genera columnes de vapor d'aigua carregats amb àcid clorhídric (HCl) com a conseqüència de l'important contingut de clorur (Cl-) en l'aigua de mar.





Aquestes columnes de vapor d'aigua, d'un color blanquinós, precisen des Involcan, també contenen al seu torn diminutes partícules de vidre volcànic com a conseqüència de la reacció que es produeix entre la lava i l'aigua de mar.





Aquestes columnes de vapor de naturalesa àcida com a conseqüència de la generació d'àcid clorhídric (HCl) representen un perill local per a les persones que visiten o es troben a la zona costanera on es produeix aquesta trobada entre la lava i el mar.





Tot i això, apunta que "no es tracta d'una columna o plomall volcànic tan energètic com el que té lloc en el con volcànic on s'està produint un jet de gasos volcànics àcids que s'injecten a l'atmosfera amb tanta energia que arriben a assolir els 5 quilòmetres d'altura ".





Per tant, el Involcan comenta que les columnes de vapor generades per la trobada entre la lava i el mar són uns plomalls volcànics menys energètics i el règim de vents a la zona on es produeixen contribueix a la dispersió d'aquestes columnes.