Rajoy veu un "error" la reforma de les pensions de Sánchez i assegura que el PP haurà de canviar-la

L'expresident de Govern Mariano Rajoy ha assegurat aquest dilluns que la reforma de les pensions de Govern de Pedro Sánchez és "un error" i s'ha dirigit a l'actual líder de PP, Pablo Casado, per mostrar-se convençut que haurà de canviar-la quan el partit arribi al Palau de la Moncloa encara que li convoquin "una vaga".





@ep





Així s'ha pronunciat Rajoy a la sessió inaugural de la Convenció Nacional del PP que celebra aquesta primera jornada a Santiago de Compostel·la sota el títol general 'Lliure Mercat i propietat privada'. Després, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dialogarà en el mateix fòrum amb el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas.





Casado, que ha presentat la intervenció de Rajoy sobre 'Progrés i ocupació', ha elogiat la gestió econòmica de Govern del PP, que en "temps rècord" va desenvolupar un programa reformista, amb normes com a reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energètica o la reforma de les pensions.





CASAT POSA EN VALOR LA REFORMA DE LES PENSIONS DE RAJOY





Referent a això, el líder del PP ha destacat que aquesta reforma de Rajoy introduïa l'índex de sostenibilitat per "mai més veure-les trencades com en l'any 1996" i que es van poder incrementar un 16% de mitjana durant el mandat del Partit Popular. "Això contrasta amb el que s'està fent ara", ha dit Casado, que ha pronosticat que el PP es trobés quan arribi al Govern un "llegat molt diferent" a què va deixar en 2018.





Referent a això, Rajoy ha avisat que "la demagògia i el joc a curt" no serveix "absolutament per a res" amb les pensions sinó que cal treballar a mig i llarg termini. Per corroborar les seves afirmacions ha aportat dades per recordar que el 2007 la despesa en pensions era de l'8,6% del PIB i el 2020 aquesta despesa era del 14,12%, el que suposa de 92.826.000 a 158.200 milions.





"Crec que és dels temes que més ens havien de preocupar en el futur, però l'any 2050, que no està tan lluny com podem, el 37% de la població espanyola tindrà més de 65 anys", ha afirmat, per afegir que cal afrontar aquest "repte" i que és important crear ocupació.





RAJOY A CASAT: "SUPOSO QUE LA HAURÀS DE CANVIAR TU"





L'excap de l'Executiu ha afirmat que la reforma de les pensions impulsada pel Govern de PSOE i Unides Podem "és un error". "Jo no he vingut aquí a criticar a ningú ni estic per això però crec sincerament que és un error i que la reforma que s'havia fet era raonable i calia seguir aprofundint en ella", ha afegit.





En aquest sentit, Rajoy ha recalcat que liquidar el factor de sostenibilitat i "tornar una altra vegada a la indexació de les pensions a l'IPC és una equivocació". Al seu entendre, això per a l'únic que va a servir és que calgui "canviar una altra vegada la llei d'aquí a poc".





"Suposo que l'hauràs de canviar tu. Llavors, igual et fan una altra vaga però és que no et quedarà una altra", ha deixat anar a Casado, que estava assegut al seu costat, per insistir que és un "error" la reforma de Pedro Sánchez.





Finalment, Rajoy ha assegurat que el PP ha governat dos períodes de temps en democràcia i que en els dos els van deixar "el que els van deixar", en al·lusió a la gestió del PSOE. "Ho deixem, sense ànim de presumir perquè ja no té sentit, millor. I em temo que no hi ha dos sense tres, però serà per al bé d'Espanya", ha asseverat.