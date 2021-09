CaixaBank, elegit ‘Líder en bons socials a Europa Occidental 2021’ per la revista Global Finance

CaixaBank ha estat elegit Líder en bons socials a Europa Occidental per la revista Global Finance en els seus premis Sustainable Finance Awards 2021. Aquests guardons, de nova creació, destaquen a les entitats líders globals i regionals en iniciatives de finançament sostenible per mitigar els efectes negatius del canvi climàtic i ajudar a construir un futur més sostenible per a la humanitat.





El jurat dels premis, format pels editors de la revista i amb el suport d'un informe independent, va elegir els guardonats que van presentar les millors pràctiques en finançament sostenible segons múltiples criteris com ara polítiques de governança, objectius fixats i iniciatives implementades en finançament social i mediambiental entre maig del 2020 i abril del 2021.





Segons el director editorial de la revista, Joseph Giarraputo, “els científics alerten sobre la necessitat de llançar iniciatives innovadores i amb capacitat d'adaptació per mitigar els efectes del canvi climàtic de manera urgent. Tots aquests esforços requereixen finançament, i les entitats financeres i empresarials estan fent un pas endavant per buscar solucions. Els nostres premis reconeixen a les empreses que destaquen en aquest àmbit”.





Lideratge i excellència en bons socials





CaixaBank va ser pionera a Espanya en l'emissió de bons socials amb el seu bo social inaugural emès al setembre del 2019, el primer en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per un banc en el pais. En aquella ocasió, l'entitat va captar 1.000 milions d'euros a 5 anys en format de deute sènior no preferent, amb l'objectiu de facilitar el finançament d'activitats que contribueixin al desenvolupament econòmic i social, lluitant contra la pobresa i fomentant la creació d'ocupació digna a la zones més desfavorides d'Espanya (ODS 1 i 8). Així, aquest primer bo, igual que els següents emesos per l'entitat, incloïa préstecs concedits per MicroBank a individus o famílies que viuen a Espanya amb l'objectiu de finançar necessitats diàries com ara despeses en salut, educació o reparacions en les llars i vehicles. Aquest finançament es destina a persones o famílies els ingressos anuals de les quals siguin inferiors a un llindar que s'actualitza anualment sobre la base de l'Indicador Públic de Renda (IPREM), i que en l'actualitat se situa en els 19.300 euros a l'any.





El bo va guanyar el premi a Bo social de l'any 2020 emès per un banc per la revista Environmental Finance.





En el seu compromís amb la transparència, CaixaBank va ser també pionera en l'emissió d'un informe sobre l'impacte del bo en l'economia. Un any després de l'emissió del seu primer bo social, CaixaBank va publicar un informe elaborat en colaboració amb Deloitte i auditat per PwC, que concloïa que el bo havia contribuït, mitjançant la concessió de crèdits a treballadors autònoms, microempreses i pimes, a la creació de 8.207 llocs de treball directes, indirectes i induïts, la posada en marxa de 1.046 noves empreses, i l'ajuda a 160.945 famílies amb necessitats puntuals, autònoms i petites empreses, amb un impacte global en el PIB espanyol estimat en 1.480 milions d'euros.





L'informe va tenir una excellent acollida entre la base inversora SRI (Inversió Socialment Responsable), que van reconèixer que CaixaBank havia superat amb escreix les recomanacions que la ICMA (International Capital Market Association) ha establert per a aquesta mena d'informes d'impacte. Els inversors consultats van destacar l'alt nivell de detall publicat, així com la transparència en la metodologia de càlcul, ressaltant l'exercici innovador de basar part de l'anàlisi en enquestes realitzades entre els clients que han rebut el finançament, així com l'esforç de CaixaBank a determinar no sols els impactes directes en termes de PIB i ocupació, sinó també els impactes indirectes i induïts.





El 2020, CaixaBank va fer un pas més amb el seu bo Covid-19, el seu segon bo social. En aquella ocasió, el banc va emetre 1.000 milions d'euros a sis anys, amb l'opció d'amortitzar el bo a cinc anys, en forma de deute preferent sènior, que va obtenir una demanda de 3.000 milions d'euros.

L'objectiu de l'emissió va ser frenar els efectes de la Covid-19, mitjançant el finançament de pimes i microempreses situades a les regions més desfavorides d'Espanya. Es tracta de zones que es troben dins del percentil 30 del PIB per càpita, és a dir, per sota dels 19.665 €, o amb taxes d'atur superiors al 16,69%, impulsant l’ODS 8.





D'acord amb els bancs que van participar en la transacció, un 72% dels bons van ser adjudicats a inversors reconeguts al mercat com a inversors socialment responsables, (SRI) i entre aquests, el 56% comptava amb el màxim reconeixement en inversió responsable (“Dark SRI”).





Posteriorment, el 2021, CaixaBank va emetre un tercer bo social per 1.000 milions d'euros a 7 anys en format Senior no preferent. El seu objectiu era finançar activitats i projectes que ajudin a combatre la pobresa, promoure l'educació i el benestar i contribuir al desenvolupament econòmic i social, impulsant els ODS 3 i 4. Addicionalment, en línia amb emissions anteriors, aquesta operació va incloure préstecs atorgats per MicroBank a persones físiques en situació de vulnerabilitat i difícil accés al sistema financer tradicional. L'èxit de l'emissió es va reflectir en la demanda, que va superar els 2.200 milions d'euros, adjudicant-se un 61% dels bons a inversors reconeguts com socialment responsables.





Banc líder en emissió de bons ESG a Espanya i Portugal





CaixaBank és en l'actualitat el banc líder en l'emissió de bons ESG a Espanya i Portugal, segons Refinitiv. Només al primer semestre del 2021, l'entitat ha participat en emissions de bons ESG per 14.600 milions d'euros al primer semestre de 2021 a la regió, la qual cosa suposa duplicar el volum total registrat en tot el 2020. En concret, ha participat el 2021 com bookrunner en l'emissió de 13 bons qualificats com a verds, socials o sostenibles. Entre altres, destaquen els Bons Verds o Sostenibles de Xarxa Elèctrica, Telefónica, Iberdrola o Enel, i les emissions del Bo Sostenible de la Comunitat Autònoma Basca, Comunitat de Madrid i Andalusia.





Quant a bons propis, des de l'aprovació del seu Marc d'emissió de bons ESG en suport als ODS de l'ONU el 2019, CaixaBank ha emès set bons ESG: 4 bons verds i 3 bons socials per un valor total de 6.000 milions d'euros i 500 milions de lliures esterlines, posicionant a CaixaBank com el banc amb el més volum de bons ESG emesos en el mercat creditici de l'euro.





CaixaBank: compromès amb la sostenibilitat





CaixaBank és una de les entitats financeres més compromeses amb la sostenibilitat, atès que el seu Pla de Banca Socialment Responsable recull cinc importants principis d'actuació que suposen una contribució directa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. L'entitat secunda, mitjançant la seva activitat, iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient, que contribueixin a prevenir i mitigar el canvi climàtic, a impulsar la transició cap a una economia baixa en carboni i el desenvolupament social.





El banc ha mobilitzat més de 21.900 milions d'euros en finançament sostenible al primer semestre del 2021, amb més de 7.300 milions d'euros formalitzats en finançament verd i ESG. CaixaBank també ha participat en l'emissió de 13 bons verds, sostenibles o socials, per un valor de 14.600 milions d'euros.





Al primer semestre del 2021, CaixaBank s'ha situat en el cinquè lloc d'Europa en préstecs verds i sostenibles en el League Tables Top Tier per volum, segons Refinitiv.