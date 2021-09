Quatre joves interrompen un acte de Colau sobre habitatge: "Fora els comuns de les institucions"

Ada Colau @ep





Quatre joves han interromput aquest dilluns un acte en què participava l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la jornada 'L'habitatge en temps de pandèmia', i li han retret la política d'habitatge del consistori, després del que han cridat: " fora els comuns de les institucions ".





"On és l'Ajuntament del canvi? M'agradaria que ens expliquessiu quin canvi hi ha hagut perquè nosaltres només veiem que parleu de mil coses menys dels treballadors", ha criticat un d'ells, i ha defensat que des de l'associació Front Obrer porten la política als barris per construir una alternativa real a la que impulsa el Govern municipal.





Colau els ha ofert parlar tranquil·lament --en les seves paraules-- mentre que els joves li han retret que segueix havent desnonaments i que asseguren que han d'anar ells a aturar-los: "On és l'Ajuntament? No us hem vist en cap desnonament .¿On són aquestes promeses? ", li han recriminat.