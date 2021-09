"Calladetes esteu més guapes", un divertit xou feminista (Aquitània)

Fa molts, molts anys, vaig veure a l'inefable Joselito com a protagonista de la seva primera pel·lícula titulada "El petit rossinyol". Va ser en un cinema anomenat Infanta, situat a la carretera de Sarrià al costat de l'avinguda de la Infanta Carlota. Però la carretera s'ha convertit en avinguda, la Infanta Carlota va cedir el seu carrer a Josep Tarradellas, Joselito pentina cabells blancs i aquella mare de la seva pel·lícula, que era campanera de l'església del seu poble, ja no ha de caminar amagada, ni ha hagut de pintar les seves ulleres perquè "diuen que no ets bona i al lliri et poguessin comparar". Ah! I el cinema va cedir el seu espai a un teatre anomenat Aquitània.









A la mateixa sala en la qual corrien les llàgrimes per les desventures d'aquella pobra dona que havia quedat embarassada sense haver passat per l'altar, sonen ara les rialles amb "calladetes esteu més guapes", en espectacle que es defineix com xou feminista i les protagonistes són totes elles dones: Sil de Castro -a la que en temporades anteriors vam veure al Molino-, Jessika Rojano i la Maria Rosa, acompanyades en cada funció per altres artistes convidades, que en l'estrena van ser quatre.







Poques vegades hem vist tan plena la sala del Aquitània i afegim que no només de dones, són també de molts homes que seguien i subratllaven amb aplaudiments les ocurrències, gags, cançons i despropòsits d'aquest espectacle hilarant, divertit, irreverent, iconoclasta, llengut, amb cap escenografia perquè esdevé innecessària, que es desenvolupa a un ritme endimoniat i amb moltes ganes d'enviar, entre bromes i veres, un clar missatge de reivindicació feminista. Tot això el converteix, com diuen les pròpies intèrprets, en un veritable "akelarre del riure" que dura dues hores llargues sense que a ningú se li faci pesat.





"Calladetes esteu més guapes" es desenvolupa més amb la frescor pròpia d'una improvisació que estem segurs resulta més aparent que real, ja que després d'aquesta superfície no és difícil endevinar moltes hores de laboriosa preparació. Tot això fa que sigui un espectacle absolutament impossible de classificar, però rotundament divertit en el qual, per cert, Sil de Castro confessa quins van ser els dos dies més feliços de la seva vida: el primer, el del seu matrimoni 'per l'Església! I el segon ... el del seu divorci. No va ser l'única.