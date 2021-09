Terrassa inicia la seva 38a temporada de dansa amb la companyia italiana MMCDC

Els experts en màrqueting saben el valor que tenen les marques que han obtingut repercussió social i tracten no només de conservar-les, sinó també de potenciar-les. Però a Espanya tenim l'obsessió de minusvalorar-les i de canviar-les a la primera ocasió que se'ns presenti. I d'aquesta manera el Centre Cultural de Terrassa de tota la vida, amb el seu ben guanyat prestigi pels seus excel·lents temporades teatrals, líriques, coreogràfiques i infantils, ha passat a denominar-se "Factoria Cultural de Terrassa". Bé, esperem que el nou nom qualli, tot i que costarà que la gent del carrer canviï i a partir d'ara digui "aquesta tarda anem a la factoria", en comptes de "anem al centre cultural". Temps al temps.









Demanem disculpes per aquesta digressió inicial perquè el que els volem comentar és l'inici de la temporada de dansa que està ja en la seva 38a edició. Ha començat amb la presència de la MM Contemporary Dance Company, formació de creació recent -data de 1999- que té la seu a la ciutat italiana de Reggio Emilia i que dirigeix que Michele Merola. Sembla molt oportú que companyies noves o poc conegudes siguin convidades a participar en aquestes temporades de forma paral·lela a les grans formacions d'acreditat renom perquè d'aquesta manera s'amplien horitzons i es constata l'emergència de noves experiències i tendències. L'experiència ha estat, en aquest cas, molt gratificant.







La MMCDC va portar dues coreografies. Un "Schubert 's frame" basat, com el seu nom indica, en l'obra del compositor austríac. Enrico Mirelli va concebre per aquesta música una coreografia molt plàstica, d'aspectes marcadament gimnàstics i execució coral. Amb pocs moments d'efímer protagonisme per part d'algun dels solistes, tota la peça es desenvolupa en presència de la totalitat dels nou components de la formació.





La segona part la va ocupar la "Gershwin suite", en aquest cas obra del propi fundador, Michele Merola. Davant el romanticisme de Schubert, l'explosió creativa i vital de el músic nord-americà va portar a l'escenari terrassenc l'inconfusible aroma dels grans musicals de Nova York. Amb una interpretació també molt coral i una utilització eficaç de la luminotècnia, va brillar l'esplèndida formació d'aquesta companyia que va saber canviar de registre i demostrar amb això, a més de la seva impecable preparació, també la seva versatilitat.





Per al 9 i 10 d'octubre està prevista la presència d'una altra companyia italiana, el Balleto du Sud, que oferirà una vetllada dedicada a Stravinsky amb "L'ocell de foc" i la famosa "Consagració de la primavera" que tant escàndol va provocar en París quan va ser estrenada per Nijinski.