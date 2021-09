Espanyols amb nacionalitat sahrauí

Fa pocs dies els mitjans d'informació demostraven que tot l'enrenou provocat per l'entrada a Espanya de Brahim Ghali per el seu internament en un centre sanitari de Logronyo havia estat injustificat. Amb o sense passaport, Ghali tenia perfecte dret a accedir a casa nostra per la senzilla raó que també és el seu, ja que gaudeix de la condició de ciutadà espanyol. Sí clar, també és el president de la República Àrab Sahrauí Democràtica, cosa que no ens ha de sorprendre, ja que no és l'únic cas de dirigent polític africà en exercici que ha volgut conservar la nacionalitat de l'antiga potència colonial. En el cas del Sàhara Occidental, amb molta més raó perquè els sahrauís han mantingut sempre amb Espanya vincles d'identitat molt profunds com a resultat d'una colonització certament atípica.





En efecte, diuen els sahrauís -i no s'equivoquen- que Espanya es va establir en el seu territori en virtut d'un pacte amb la població autòctona. Cal remuntar a el segle XIX per constatar que no va ser el govern de Madrid el qual, en plena efervescència de l'expansionisme colonial europeu a Àfrica, va fomentar l'establiment del primer assentament espanyol a les costes saharianes, sinó la iniciativa d'una entitat civil de caràcter africanista , la Societat Espanyola d'Africanistas i colonialistes, després Societat de Geografia Comercial, la qual el va promoure i no amb finalitats polítiques o militars, sinó científiques i comercials. Va seguir després una penetració lentíssima que no va culminar fins als anys trenta de segle passat i en la qual mai es va disparar un tret, el que acredita l'anuència expressa o tàctica de les cabiles autòctones. Més tard el Sàhara es va convertir fins i tot en una província i els sahrauís a ciutadans espanyols, condició de les que se'ls va desposseir indegudament el 1976 i que han vingut reclamat per via judicial durant gairebé mig segle. Amb èxit, ja que són ja centenars, sinó milers, els que han pogut recuperar la nacionalitat amb la qual havien nascut.





Aquesta simbiosi humana té també el seu revers en el cas d'alguns ciutadans d'origen metropolità la identificació amb la causa sahrauí ha estat tan profunda i íntima que la República Àrab Sahrauí Democràtica els ha atorgat la nacionalitat del seu país. Hi ha dos exemples benemèrits i en tots dos casos es tracta de coronels de l'Exèrcit espanyol, ja morts. L'un, José Ramón Diego Aguirre, va ser funcionari de govern colonial i va estar adscrit a el Servei d'Informació i Seguretat, però produïda la fallida descolonització, es va convertir en ferm defensor dels drets de el poble sahrauí i en fecund investigador de la seva història, l'obra és de consulta imprescindible. L'altre, Javier Perote Pellón, va romandre durant molts anys exercint la seva professió castrense en aquell territori i va ser després un dels més eficaços promotors a Espanya dels moviments de solidaritat amb el poble sahrauí. Les cendres de Diego van ser escampades per Tifariti, als territoris alliberats de la RASD i sobre el taüt de Perote, inhumat fa pocs dies, hi havia la bandera sahrauí.





I ja que evoquem a dos coronels, ens cal un tercer que no ha rebut encara aquest mateix reconeixement, però a què considerem tan mereixedor de la mateixa com els citats. Es tracta de Luis Rodríguez de Viguri Gil, últim secretari general de govern del Sàhara espanyol i governador en funcions, que va ser qui va preparar tot el suport legislatiu que hagués permès el trànsit pacífic i ordenat de el règim colonial a la independència. Va ser el redactor de les lleis de bases de la nacionalitat sahrauí, la justícia xerànica, l'educació, la pesca, l'Estatut de Funcionaris i moltes altres normes que es van presentar i van ser aprovades per la Jamaa General. Va emprendre a més la incorporació dels sahrauís als llocs de govern del territori, va iniciar el procés d'arabització de l'ensenyament, va convertir en mestres a molts soldats que complien el seu servei militar i va crear el Centre d'Estudis Àrabs i l'Institut de Cultura del Sàhara que exhumar documentació amb la qual els diplomàtics espanyols van defensar davant el Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia l'ancestral independència de les cabiles sahrauís de tota autoritat forana.





A Rodríguez de Viguri Viguri va destituir fulminantment el govern d'Arias Navarro per criticar amb valentia el desaforament que havia comès a l'haver traït els seus compromisos amb els sahrauís, el que li va provocar a més problemes i disgustos personals, fins i tot entre els seus propis companys d'armes. No ens cap el menor dubte que seria un acte de justícia, no per tardà -també ha mort- menys merescut, que, com en el cas de Diego i de Perote, rebés de la RASD el mateix reconeixement que aquests.





Que meravellós exemple el d'aquests militars espanyols que, sense restar gens de la seva la fidelitat a la bandera que van jurar, van saber assumir també com a pròpia la d'aquell territori que, havent aconseguit la maduresa, va voler convertir-se en un país independent! Per cert, l'únic país àrab que parla espanyol.