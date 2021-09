Adverteixen dels efectes d'una tercera dosi a la salut bucodental

Iván Malagón, sempre ha alertat de la importància de fer focus en la nostra boca i en la seva correcta higiene en la lluita, no només contra el virus, sinó també amb altres malalties. "La llengua és la gran oblidada de la nostra boca i no obstant això una de les més importants alertes naturals del nostre cos"





@ep





Com afecta la vacuna contra la Covid- 19 a la salut bucodental?





Recentment la Comissió de Salut Pública ha donat llum verda a la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19, per a gent gran en residències, així com altres col·lectius amb patologies prèvies que els fan més vulnerables a la malaltia. En el cas dels EUA, fins i tot estan ja orientats cap a una immunització dels més grans de 60 anys, com a Israel.Els efectes preventius de la vacuna enfront del virus estan demostrats, però ¿es saben què possibles efectes a nivell bucodental poden aparèixer com a efectes secundaris?





Si bé en la majoria de casos es tracta de febre, dolors musculars i a la zona de la injecció, així com cefalees i sensació de cansament, en alguns casos i després de la inoculació del sèrum, algunes persones han tingut efectes adversos menys freqüents - poden manifestar-se en 1 de cada 1.000 persones- com ara un "sabor metàl·lic intens" (sobretot en població als EUA) o, tal com recull la publicació britànica Quartz, altres efectes que inclouen la decoloració o fins i tot pèrdua de peces dentals, pruïja gingival o picor a les genives, mal alè i llavis esquerdats, entre d'altres.





Tot i que es tracta d'efectes molt poc habituals, la veritat és que durant la pandèmia s'ha fet evident la necessitat de fer especial atenció a la salut bucodental.





Així l'odontòleg Iván Malagón (www.ivanmalagon.com), sempre ha alertat de la importància de fer focus en la boca i en la seva correcta higiene en la lluita, no només contra el virus, sinó també amb altres malalties. "La llengua és la gran oblidada de la boca i no obstant això una de les més importants alertes naturals de el cos".





Per això, tant en la prevenció de virus com en els seus possibles efectes adversos, convé tenir molt present els següents consells que ofereix l'odontòleg, ja que amb uns senzill passos, pot prevenir la transmissió del virus:





- Neteja lingual: Com s'està veient en aquests símptomes nous, la llengua és clau i en aquesta malaltia més i tot i així, segueix sent la gran oblidada sempre en les rutines d'higiene i té molta.





- Tant nens com adults han de portar el seu raspall de dents sempre amb ells i utilitzar-lo almenys 3 vegades a el dia, mínim 2 minuts de rentat "Per això, ara que per als petits està de moda l'ús de ronyoneres per als seus gels i mascaretes, cosa molt recomanable, és important no oblidar el raspall de dents com a fonamental d'higiene també ".





- Higiene Extra (amb cura). És important de fer neteges extra amb col·lutoris, encara que no ha d'excedir el seu ús, ja que pot ser que es netegin tant de bacteris, que elimini també les bones, provocant càries, infeccions, mussols i altres patologies. És important respectar la microbiota oral, que protegeix de malalties i de patògens externs.





- Higiene interdental. A la boca hi ha una gran quantitat de capil·lars i vasos sanguinis, per això, si no hi ha una correcta higiene i les genives estan inflamades i sagnants, els bacteris que parasiten la boca tenen moltes facilitats per passar a el torrent sanguini i d'aquí arribar fins a altres zones de el cos causant greus conseqüències. "Recomano també que 1 cop a el dia usem fil dental per a realitzar una neteja completa entre les dents. Aquesta neteja no han de realitzar-la els nens. El seu correcte ús ajuda a mantenir els punts de contacte entre les dents i els espais interproximals lliures de placa i de restes d'aliments, la qual cosa és absolutament necessari perquè no es produeixin càries a mig o llarg termini en aquestes zones, que podrien passar desapercebudes perquè no fan mal fins que són molt profundes. Així mateix, el fil evita que s'inflamin les genives al netejar les zones interdentals ".