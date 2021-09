La tercera edició de el Concurs de Creació Literària "Pallars Sobirà" ja està en marxa i, com en les anteriors edicions, arriba per fer aflorar el talent dels escriptors més novells.





"El Concurs de Creació Literària" Pallars Sobirà "Pirineus té per objectiu motivar els joves per la lectura i la creació literària" explica José Luis Meneses , escriptor i organitzador de la competició, a CatalunyaPress. Els participants han de tenir entre 18 i 25 anys.





Els que vulguin optar a el premi hauran d'enviar un relat curt de temàtica lliure a concurso.jlm@gmail.com abans del 1 de març de 2022.





¿I quin és el premi? El guanyador rebrà 500 euros i una petita empenta per publicar el seu relat, amb la maquetació i el disseny de la portada d'aquest, a més de la impressió de deu exemplars.





En el següent document poden conèixer les bases del concurs de forma detallada:









La segona edició del concurs la va guanyar la novella "Parapeto", d'Alejandro Quecedo de

Val. A continuació, la sinopsi: "Li van encomanar la defensa d'un parapet al costat dels seus camarades en la meitat d'un erm desolat. El temps avança, però l'enemic continua sent invisible. Van construir el parapet com a defensa enfront de la guerra, però aquest es va convertir en poc més que una presó. Aclaparat per la monotonia i l'embrutiment, aviat descobrirà que la més cruenta de les guerres es troba en el seu propi interior, on es desencadena una profunda crisi que li nega qualsevol justificació. Parapet és la història d'un home que desafia el corrent del grup però que, sense atrevir-se a abandonar-lo, es veu immers en uns llimbs entre la total indiferència i una sensibilitat excessivament perilloses".