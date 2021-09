El líder dels socialistes alemanys descarta una coalició amb el partit de Merkel: "Han de passar a l'oposició"

El candidat a canceller de el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD), Olaf Scholz, ha destacat aquest dilluns que una coalició liderada pel seu partit i integrada per Els Verds i el Partit Democràtic Lliure (FDP) compta amb "un mandat visible" per formar Govern a

Alemanya.





"Tres partits s'han vist enfortits, de manera que hi ha un mandat visible que els votants han formulat", ha assenyalat Scholz des de la seu del SPD, després que els resultats hagin donat la victòria al seu partit en les eleccions celebrades diumenge.





En aquest sentit, el candidat a canceller ha fet èmfasi que aquests tres partits "tenen prou interseccions" per formar una coalició, si bé ha apuntat que les converses per a això s'han de dur a terme amb "pragmatisme i calma".





D'altra banda, ha manifestat que el bloc integrat per la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU) "no només ha perdut, sinó que ha rebut dels votants el missatge que han de passar a l'oposició", segons ha recollit l'agència alemanya de notícies DPA.





El SPD s'ha fet amb la victòria amb el 25,7 per cent dels vots, per sobre del 24,1 per cent de la CDU / CSU, que ha caigut a mínims històrics. Tant el SPD com la CDU / CSU han expressat la seva intenció de liderar un Govern de coalició després dels ajustats resultats.





Així, el candidat de la CDU, Armin Laschet, ha convocat als altres partits a forjar una coalició "contra un govern d'esquerra". "Farem tot el que estigui al nostre abast per formar un Govern federal liderat per la Unió", ha afirmat, abans d'apuntar fins i tot a una amb el FDP i Els Verds.





Per darrere dels dos grans partits han quedat Els Verds, amb el 14,8 per cent dels

vots i que han aconseguit el millor resultat de la seva història; el FDP, amb el 11,5; la ultradretana

Alternativa per a Alemanya (AFD), amb el 10,5; i L'Esquerra, que no ha arribat al cinc per

cent però ha aconseguit tres mandats directes, segons la televisió pública alemanya ARD.