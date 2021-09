VÍDEO: Un grup de menors agredeix brutalment i roba a un turista a Barcelona

@Twitter





El sindicat UGT ha compartit les imatges d'una brutal pallissa a un turista a Barcelona. Al vídeo, es pot veure com un grup de menors arracona l'agredit per tractar de robar. Quan ja ho han aconseguit, fugen de el lloc, però no sense abans propinar una brutal puntada a l'home, que els persegueix tractant de recuperar les seves pertinences.





Malgrat que l'home intenta escapar amb l'ajuda del seu acompanyant, no aconsegueix evitar el robatori.





Aquí poden veure el vídeo: